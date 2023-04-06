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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Вьетнамские власти проверят деятельность TikTok в стране на соответствие законодательству
Во втором квартале.
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Не только США озабочены влиянием зарубежных социальных сетей на сознание граждан, агентство Reuters сообщает о намерениях властей Вьетнама с мая провести проверку деятельности TikTok в этой стране на предмет соответствия требованиям местного законодательства. По мнению вьетнамских чиновников, TikTok в последнее время допускала размещение «токсичной, ложной и оскорбительной информации», которая также могла оскорблять религиозные чувства пользователей.

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Источник изображения: Reuters

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Вьетнамское представительство TikTok с целью проверки во втором квартале посетят члены межведомственной комиссии. Подобные проверки являются обычной практикой в деятельности иностранных компаний во Вьетнаме, поэтому представители TikTok не видят в намеченных мероприятиях какую-то специфическую для социальной сети угрозу. В четвёртом квартале TikTok пришлось по запросу вьетнамских властей удалить около 1,7 млн видеороликов, поскольку те нарушали местное законодательство. С 24 апреля работа TikTok во Вьетнаме будет осуществляться по дополненным правилам, как отмечают представители компании. У этой социальной сети во Вьетнаме примерно 50 млн пользователей возрастом от 18 лет и старше.

#tiktok #вьетнам
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