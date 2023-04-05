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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские компании ищут способы легально продлить лицензии на продукты Adobe
Дело в импортозамещении.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что спустя почти год после ухода из РФ компании Adobe крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы продлить лицензии на продукты данного производителя ПО. В отдельных случаях речь идёт о продлении действующих лицензий, в других — о попытках заключить новые соглашения, чтобы получить доступ к софту, который пока не случилось полноценного импортозамещения.

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Ещё выяснилось, что активный спрос на продукты Adobe может побудить западных поставщиков наладить каналы сублицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку. По крайней мере, так считают эксперты.

Журналисты «Коммерсанта» изучили данные электронных площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы, которые используются при подготовке визуальных материалов. Речь, конечно же, идёт о Creative Cloud, на который с начала года ряд крупных компаний ищет способы продлить подписки. Например, «Магнит» в марте объявил запрос предложений на продление лицензий на ПО Adobe до 8 мая 2024 года. Поставщиков аналогичного ПО также искали БКС и структура «Ак Барс» («Ак Барс Цифровые технологии»), а аэропорт Краснодара 3 апреля запросил запрос цен на продление лицензий на Adobe Photoshop, Premiere Pro и Lightroom на год начиная с 1 мая.

Вопрос продления подписки поднимался и у органов власти: так, с 20 по 24 января администрация города Мурманска искала поставщика корпоративной подписки Adobe Creative Cloud, которая заканчивалась 31 января.

Отдельные российские поставщики ПО продолжают продавать лицензии на продление корпоративных подписок Adobe. В Softline журналистам «Коммерсанта» пояснили, что это происходит по соглашению с вендором.

Нужно отметить, что на данный момент импортозамещение программ линейки Creative Cloud ещё не случилось и не случится в ближайшем будущем. Государство сейчас пытается удовлетворить нужды промышленности, поэтому софт для обработки фото и видео считается вторичным.

Николай Комлев из Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий поясняет по этому поводу следующее: «В приоритете были операционные системы, офисные пакеты, СУБД, системы управления предприятием». Аналитик считает, что в покупке продуктов Adobe и другого «некритичного для процессов» ПО «нет ничего криминального».

Организации могут закупать продление подписок на Creative Cloud как из-за реальной необходимости в обновлениях и облачных сервисах, так и из-за желания легально пользоваться программами. Санкционных ограничений на поставку программ Adobe не существует, поскольку они относятся к группе экспортного контроля EAR99 как повседневные потребительские товары.

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Директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов высказал предположение, что сами производители ПО постараются организовать канал сублицензирования через Казахстан и другие соседние с РФ страны: «Часть компаний уже рассматривают такой вариант, а некоторые начинают активно налаживать канал». Напомним, санкционных ограничений как таковых на поставку программ Adobe не существует: они относятся к группе экспортного контроля EAR99 как повседневные потребительские товары.

#adobe #российское по
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