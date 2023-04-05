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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Tor и VPN-провайдер Mullvad представили защищённый Mullvad Browser
…который не использует сеть Tor.
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Проект Tor и VPN-провайдер Mullvad представили Mullvad Browser — совместно развиваемый web-браузер, который ориентирован на защиту конфиденциальных данных пользователя. Браузер основан на движке Firefox и включает в себя практически все правки из Tor Browser, но только к самой сети Tor он не обращается и отправляет запросу напрямую.

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Mullvad Browser может оказаться полезен тем пользователям, которые не хотят работать через сеть Tor, но хотят получать доступные в Tor Browser механизмы защиты конфиденциальных данных вкупе с возможностью блокировки отслеживания посещений и защиты от идентификации пользователя.

Код представленного браузера распространяется под лицензией MPL 2.0, также Mullvad Browser не привязан к Mullvad VPN и может использоваться всеми желающими. В новом веб-обозревателе, как и в Tor Browser, активирована настройка «HTTPS Only» для шифрования трафика на всех доступных сайтах. Также Mullvad Browser поставляется с дополнениями NoScript и Unblock Origin — это должно снизить угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и помочь блокировать навязчивую рекламу.

Текущие сборки браузера создаются под Linux, Windows и macOS. Браузер Mullvad по умолчанию использует режим приватного просмотра, предполагающий удаление Cookie и историю посещений после окончания сеанса. Пользователь сможет выбирать между тремя режимами безопасности: Standard, Safer (JavaScript включён только для HTTPS, поддержка тегов audio и video отключена) и Safest (JavaScrpipt отключён полностью).

Mullvad Browser использует в качестве поисковой системы DuckDuckGo. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и прочей его активности отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, Social, SpeechSynthesis, Touch, WebSpeech, Gamepad, Sensors, Performance, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket. Менеджер паролей тоже недоступен.

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Глобально от Tor Browser новинка от Mullvad отличается отсутствием поддержки разных языков, наличием поддержки WebRTC и API Web Audio. Ну и, собственно, сеть Tor новый браузер не использует. Скачать эту красоту можно отсюда.

#tor #mullvad browser
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