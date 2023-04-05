По оценкам Илона Маска (Elon Musk), ежемесячно социальной сетью Twitter пользуются около 500 млн человек. В феврале этого года, как сообщает The Information, подписчиками сервиса Twitter Blue являлись менее 300 000 человек. По данным SimiliarWeb, в марте из 2,6 млн посетивших страницу оформления подписки на веб-сайте Twitter оформить её решились не более 116 000 человек.
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Разумеется, какая-то часть пользователей Twitter оформляет подписку через мобильное предложение, переплачивая за подобную возможность по $3 сверх предусмотренных компанией $8 абонентской платы, поэтому мартовский прирост аудитории Twitter Blue может быть несколько выше. В любом случае, если проанализировать все приведённые выше данные, то лишь 0,1% пользователей Twitter готова платить за подписку. Низкие темпы привлечения платных подписчиков мешают компании снизить степень зависимости от рекламодателей, которые после перехода платформы под контроль Илона Маска (Elon Musk) предпочитают занимать выжидательную позицию.