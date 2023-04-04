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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз фреймворка Qt 6.5
Очень много новых «фишек» и программных улучшений в комплекте.
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Компания Qt Company объявила о выпуске обновления фреймворка Qt 6.5 с поддержкой платформ Windows 10 и более новых, macOS 10 и более новых, Linux, iOS и более актуальных, Android 8 и выше, webOS и QNX. Данная версия заполучила статус LTS — следовательно, владельцы коммерческих лицензий будут получать актуальные обновления на протяжении следующих трёх лет.

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Основных изменений во фреймворке Qt 6.5 накопилось достаточно. Одним из самых заметных можно считать добавленную поддержку тёмной темы для Windows и автоматическое переключение цветовой схемы.

Стиль Material для Android был обновлён до стандарта Material 3. Приложения, построенные на базе системы дизайна Material, автоматически получат новый внешний вид. В случае с устройствами от Apple тоже есть кое-какие добавления: был расширен набор элементов для iOS, а использующие QMessageBox и QErrorMessage приложения для macOS будут показывать стандартные для операционной системы диалоговые окна.

Ещё разработчики фреймворка Qt 6.5 добавили поддержку Android 12, поэтому теперь собранное приложение будет одинаково хорошо работать на любой версии Android от 8 до 12.

QtWebEngine был обновлён до версии Chromium 108 с патчем безопасности Chromium 110. Авторы заявили о полной поддержке аппаратного ускорения рендеринга видео на Linux под Vulkan, включая Wayland и X11.

В новой версии фреймворка модуль Qt Quick Effects позволяет разработчикам комбинировать несколько эффектов в один без потери производительности. Ещё можно создавать собственные эффекты с нуля или использовать шаблоны из Qt Quick Effect Market.

В Qt 6.5 стабилизирован и переведён в разряд полностью поддерживаемых модуль Qt Quick 3D Physics, предоставляющий API для симуляции физических процессов, который можно использовать вместе с Qt Quick 3D для реалистичного взаимодействия и перемещения объектов в 3D-сценах. Всё это реализовано на движке PhysX.

Ещё из особенностей фреймворка Qt 6.5:

  • началось формирование пакетов для Debian 11, на которые распространяется коммерческая поддержка;
  • добавлен экспериментальный модуль Qt GRPC с поддержкой протоколов gRPC и Protocol Buffer, позволяющий обращаться к сервисам gRPC и выполнять сериализацию Qt-классов, используя Protobuf;
  • появился модуль Qt Location, позволяющий добавлять карты, стали доступны функции навигации и отметок на картах. Пока модуль работает только с Open Street Maps;
  • модуль setBadgeNumber позволяет разработчикам информировать пользователей о количестве уведомлений в приложениях для macOS;
  • в компиляторе qmltc (QML Type Compiler) увеличено число поддерживаемых конструкций QML, а в компиляторе скриптов QML (qmlcachegen и qmlsc) добавлена обработка таких возможностей JavaScript, как let и const;
  • объявлен стабильным модуль Qt Spatial Audio для создания пространственного звука.

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Разработчики также заявили о проведённой большой работе по повышению стабильности и закрытию свыше 3500 отчётов об ошибках. Обновлённая версия фреймворка доступна для скачивания на официальном сайте компании или из установщика Qt. Напомним, в конце прошлого месяца пользователям стала доступна для скачивания обновлённая версия IDE Qt Creater 10.

#фреймворки #qt 6.5
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