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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Исходный код Twitter частично опубликован на GitHub
Письмо из Простоквашино тоже писали всем миром.
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Как отмечает Reuters, вчера компания Twitter опубликовала части исходного кода одноимённой социальной сети на ресурсе GitHub, сделав их доступными для изучения сторонними специалистами. С помощью энтузиастов, как подчеркнул Илон Маск (Elon Musk) намеревается быстрее выявлять ошибки в коде и внедрять предложения, поступающие от независимых разработчиков.

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Источник изображения: Bloomberg

Впрочем, пока в открытый доступ попала лишь часть кода Twitter, отвечающая за рекомендательные алгоритмы, выбирающие наиболее интересные конкретному пользователю твиты. Как поясняется, настроенная по 48 млн параметров нейронная сеть отбирает среди сотен миллионов твитов примерно 1500, которые затем дополнительно фильтрует и помещает в раздел рекомендаций для конкретного пользователя.

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Twitter скрывает от посторонних ту часть кода, которая отвечает за рекомендательный алгоритм для демонстрации пользователю рекламы, а также все механизмы, которые могут быть использованы недобросовестными разработчиками для похищения персональных данных или обхода защиты от распространения нелегального информационного наполнения. В будущем, по словам Илона Маска, разработчики Twitter должны будут вносить в исходный код поправки в течение 24-48 часов после появления соответствующих предложений от аудитории GitHub.

#илон маск #twitter #социальная сеть #исходный код
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