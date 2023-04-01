Письмо из Простоквашино тоже писали всем миром.

Как отмечает Reuters, вчера компания Twitter опубликовала части исходного кода одноимённой социальной сети на ресурсе GitHub, сделав их доступными для изучения сторонними специалистами. С помощью энтузиастов, как подчеркнул Илон Маск (Elon Musk) намеревается быстрее выявлять ошибки в коде и внедрять предложения, поступающие от независимых разработчиков.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Впрочем, пока в открытый доступ попала лишь часть кода Twitter, отвечающая за рекомендательные алгоритмы, выбирающие наиболее интересные конкретному пользователю твиты. Как поясняется, настроенная по 48 млн параметров нейронная сеть отбирает среди сотен миллионов твитов примерно 1500, которые затем дополнительно фильтрует и помещает в раздел рекомендаций для конкретного пользователя.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Twitter скрывает от посторонних ту часть кода, которая отвечает за рекомендательный алгоритм для демонстрации пользователю рекламы, а также все механизмы, которые могут быть использованы недобросовестными разработчиками для похищения персональных данных или обхода защиты от распространения нелегального информационного наполнения. В будущем, по словам Илона Маска, разработчики Twitter должны будут вносить в исходный код поправки в течение 24-48 часов после появления соответствующих предложений от аудитории GitHub.