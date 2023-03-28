Илон Маск убеждён, что без подобных непопулярных мер войну с ботами не выиграть.

Как поясняет Bloomberg, Илон Маск (Elon Musk) накануне высказался за скорейшее введение ограничений на право голоса в опросах Twitter. Уже с 15 апреля принимать участие в голосовании на страницах социальной сети смогут только те пользователи, которые обладают подтверждённой учётной записью. Подтвердить её отныне можно, напомним, оформив подписку на сервис Twitter Blue, которая обойдётся в сумму от $8 до $11 в месяц.

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Источник изображения: Reuters

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Одновременно в разделе рекомендаций для всех пользователей Twitter будут появляться только сообщения от владельцев подтверждённых учётных записей. Илон Маск с осуждением высказался по поводу идеи предоставить знаменитостям и крупным политикам каких-то привилегий в этой сфере, но сторонние источники не исключают, что какие-то особые условия будут им предложены. В целом, данные изменения направлены на борьбу «с толпами ИИ-ботов», как пояснил Илон Маск. В противном случае их нельзя будет победить, как добавил владелец Twitter.