В Петербурге — в на 25 %.

Аренда мест для размещения серверных стоек у операторов коммерческих центров обработки данных в первом квартале 2023 года в РФ в среднем подорожала на 20-25 %. Об этом заявляет издание «Ведомости» со ссылкой на данные исследований. Сообщается, что участники рынка лишены возможности демпинговать цены и предоставлять существенные скидки на услуги. Причина этому — сложности с обслуживанием мощностей.

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Так, например, компании iKS-Consulting и 3data сообщают, что в Москве и Московской области тарифы на аренду мест в дата-центрах выросли незначительно – на 3% год к году, говорится в исследовании. Средняя цена на услугу colocation в Москве составила 105 300 руб., а в Санкт-Петербурге – 85 000 руб., подсчитали авторы исследования.

С марта 2022 года тарифы МТС в Москве подорожали со 104 тыс. до 120 тыс. руб. в декабре 2022 года, а к марту текущего года цена составила 112 тыс. руб. Представители мобильного оператора рассказали, что компания пока не планирует повышать цены в 2023 году.

В исследовании iKS-Consulting и 3data присутствует также информация о том, что услуги по аренде мест в дата-центрах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли в цене на 25 % по отношению к первому кварталу прошлого года. Средняя стоимость составила 85 тыс. руб. Аренда у оператора «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге за год выросла с 70 тыс. руб. до 88 тыс. руб., у «Гознака» — с 66 тыс. руб. до 94 тыс. руб. Linxdatacenter за год повысил стоимость услуг на 15%.

Директор санкт-петербургского филиала «Атомдаты» Илья Рогов заявил, что цена аренды у ряда площадок за прошлый год увеличилась на 100-200%. Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин объяснил действия операторов ЦОДов ростом затрат на строительство инфраструктуры и ожиданием кризиса. Selectel Константин Ансимов.

Число используемых мест для размещения серверных стоек в 2022 году увеличилось на 10,8 % и достигло 58,3 тыс. единиц, насчитали в iKS-Consulting. На «Ростелеком-ЦОД» приходится 26% стоек, на DataPro — 10,5 %, на IXcellerate — 9,3 %, на Selectel — 5,9%, на МТС — 4,9 %.

Эксперты объясняют рост тарифов подорожанием инженерной инфраструктуры, сложностями с доступностью оборудования зарубежных поставщиков и падением спроса, а также проблемами поставок.

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Запуск новых ЦОДов в 2023 году может нивелировать нехватку стойко-мест и зафиксировать стоимость аренды на текущем уровне, полагают исследователи. За год операторы должны ввести в эксплуатацию более 20 тыс. серверных стоек, уверены в iKS-Consulting. Половину из них запустят DataPro, IXcellerate, PNK Group, «Ростелеком-ЦОД», D9, 3data, Selectel и другие операторы.