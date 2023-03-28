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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Вышла iOS 16.4 — новые эмодзи, изоляция голоса для обычных звонков, push-уведомления для веб-приложений и многое другое
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Состоялся релиз iOS 16.4 — компания Apple выпустила операционную систему на всех поддерживаемых мобильных устройствах. Свежая версия прошивки содержит в себе исправления некоторых программных ошибок, может похвастаться улучшенной стабильностью работы, новым набором эмоций и отдельным набором функций.

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Сам апдейт «весит» около 250 Мбайт при обновлении последней беты и около 2 Гбайт при обновлении с iOS 16.3. Никаких новых манипуляций проделывать не нужно — просто переходите в меню «Настройки — Основные — Обновление ПО» и скачиваете.

iOS 16.4 получила функцию «Изоляция голоса», которая доступна для обычных вызовов. Она способна улучшать звучание голосовых вызовов за счёт отсеивания посторонних шумов. Ранее данную функцию можно было опробовать только для вызовов FaceTime, VoIP-вызовах и мессенджерах.

Также новая версия прошивки добавила push-уведомления для веб-приложений. А функция поиска копий фото теперь доступна в iCloud Shared Photo Library. Поддержка VoicOver доступна для озвучивания карт в приложении «Погода». Были исправлены многочисленные мелкие ошибки на iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Наконец, одно из самых важных изменений iOS 16.4 — новые эмодзи. Конечно, это сарказм, но пользователи мобильных устройств от Apple в любом случае должны остаться под впечатлением от просмотра 21 нового эмодзи, среди которых есть: дрожащее лицо, розовое, голубое и серое сердце, осел, лось, гусь, крыло, медуза, гиацинт, гороховый стручок, имбирь, флейта, маракасы и чёрная птица.

Установить iOS 16.4 можно на следующие устройства:

  • iPhone 8 и 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPhone XS, XS Max и XR;
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;
  • iPhone SE 2020, SE 2022;
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max;
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max;
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

Ещё одно важное нововведение прошивки — поддержка русского и украинского языков в стандартной свайп-клавиатуре. Для включения данной функции нужно активировать пункт «Проведение пальцем для ввода» в настройках.

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Все журналисты (да и сама Apple тоже) напоминают, что некоторые новые функции прошивки iOS 16.4 могут быть недоступны в зависимости от региона использования устройства.

#apple #ios #программное обеспечение
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