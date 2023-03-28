Актуально же?

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Состоялся релиз iOS 16.4 — компания Apple выпустила операционную систему на всех поддерживаемых мобильных устройствах. Свежая версия прошивки содержит в себе исправления некоторых программных ошибок, может похвастаться улучшенной стабильностью работы, новым набором эмоций и отдельным набором функций.

реклама

Сам апдейт «весит» около 250 Мбайт при обновлении последней беты и около 2 Гбайт при обновлении с iOS 16.3. Никаких новых манипуляций проделывать не нужно — просто переходите в меню «Настройки — Основные — Обновление ПО» и скачиваете.

iOS 16.4 получила функцию «Изоляция голоса», которая доступна для обычных вызовов. Она способна улучшать звучание голосовых вызовов за счёт отсеивания посторонних шумов. Ранее данную функцию можно было опробовать только для вызовов FaceTime, VoIP-вызовах и мессенджерах.

Также новая версия прошивки добавила push-уведомления для веб-приложений. А функция поиска копий фото теперь доступна в iCloud Shared Photo Library. Поддержка VoicOver доступна для озвучивания карт в приложении «Погода». Были исправлены многочисленные мелкие ошибки на iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Наконец, одно из самых важных изменений iOS 16.4 — новые эмодзи. Конечно, это сарказм, но пользователи мобильных устройств от Apple в любом случае должны остаться под впечатлением от просмотра 21 нового эмодзи, среди которых есть: дрожащее лицо, розовое, голубое и серое сердце, осел, лось, гусь, крыло, медуза, гиацинт, гороховый стручок, имбирь, флейта, маракасы и чёрная птица.

Установить iOS 16.4 можно на следующие устройства:

iPhone 8 и 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS, XS Max и XR;

iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max;

iPhone SE 2020, SE 2022;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.

Ещё одно важное нововведение прошивки — поддержка русского и украинского языков в стандартной свайп-клавиатуре. Для включения данной функции нужно активировать пункт «Проведение пальцем для ввода» в настройках.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Все журналисты (да и сама Apple тоже) напоминают, что некоторые новые функции прошивки iOS 16.4 могут быть недоступны в зависимости от региона использования устройства.