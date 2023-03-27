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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Блокчейн-система Binance объявила об открытии регионального хаба в Грузии
Для этого ещё в 2022 году директор Binance встречался с премьер-министром страны.
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Блокчейн-система Binance объявила об открытии нового регионального хаба в Грузии. Тем самым компания хочет показать, что стремится продвигать образование в области блокчейна и ускорять внедрение криптовалюты в регионе. Данный шаг является следствием проведённого ряда стратегических соглашений, инициатив и общественных мероприятий Binance в Грузии.

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«Мы рады объявить об открытии нового блокчейн-хаба Binance в Грузии. Создавая этот аванпост Web3, мы надеемся привлечь лучших специалистов в сектор блокчейна, содействовать образовательным инициативам, связанным с цифровыми финансами, и способствовать развитию криптоиндустрии в Грузии», — говорится в сообщении платформы Binance на официальном сайте.

В настоящий момент команда Binance в Грузии насчитывает 25 человек. С запуском регионального центра представители платформы рассчитывают, что к концу 2023 года появится ещё несколько десятков рабочих мест. Помимо активизации найма сотрудников, Binance намерена активизировать усилия по развитию образования в области блокчейна и ускорению внедрения криптовалюты в регионе.

Появление нового регионального хаба Binance последовало за «месяцами продуктивного сотрудничества» с местными организациями государственного и частного секторов и рядом общественных мероприятий.

Так, в начале 2023 года, Binance объявила о партнёрстве с криптовалютным платежным шлюзом CityPay, стратегическом сотрудничестве с Грузинским агентством инноваций и технологий (GITA), запуске благотворительной инициативы Binance Charity для поддержки образования Web3, ориентированного на женщин, и хакатоне сети BNB. В частности, партнерство с GITA обеспечит масштабные образовательные и общественные инициативы Binance, направленные на ускорение развития индустрии цифровых активов в Грузии.

Также в январе 2023 года Binance подписала меморандум о сотрудничестве с Грузинским университетом бизнеса и технологий (BTU). В марте этому примеру последовали ещё четыре ведущих учебных заведения: Университет Альте, Кутаисский международный университет, Грузино-американский университет (ГАУ) и Кавказский университет. В соответствии с этими соглашениями Binance и Binance Academy предоставят учебные материалы и организационную поддержку, чтобы помочь партнерским учреждениям улучшить свои навыки в области обучения блокчейну.

Наконец, буквально на прошлой неделе сеть BNB провела трёхдневный хакатон Web3 в Грузии в партнерстве с GITA. Мероприятие позволило разработчикам пообщаться с другими создателями сети BNB и проверить свои навыки работы с Web3. Победители получили денежные призы, а также постоянный доступ к программам для разработчиков сети BNB.

Владимир Смеркис, региональный директор Binance, считает Грузию одной из самых инновационных стран региона. Он сказал: «Для Binance Грузия — важная точка на нашей карте. На сегодняшний день мы провели здесь три встречи сообщества, в которых приняли участие более 2000 человек. Мы видим огромный потенциал и интерес как со стороны криптосообщества, так и со стороны бизнеса в развитии цифровых активов в стране».

«Открытие хаба в Грузии — логическое продолжение диалога, который мы начали с правительством в прошлом году. Благодаря хабу мы усилим развитие рекрутинговой программы в стране, а также сделаем еще больший акцент на региональном присутствии Binance», — сказал генеральный менеджер Binance в Грузии Георгий Чагелишвили.

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В ноябре 2022 года генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) впервые посетил Грузию. В рамках визита он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а также с местными деловыми и криптосообществами. Встреча ещё раз подчеркнула статус Грузии как центра передовых финансовых технологий, стратегически расположенного и возглавляемого инновационным правительством.

#binance #блокчейн #bnb
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