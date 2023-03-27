Его разработчики настроены решительно.

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Исследователи из российской ИТ-компании Sistemma представили новую модель искусственного интеллекта SistemmaGPT.

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Утверждается, что нейросеть построена на базе собственных разработок компании и ещё на результатах исследований Стэнфордского университета. Программный продукт, который позиционируется как «отечественный аналог ChatGPT», работает на российских серверах и адаптирован для представителей бизнеса и пользователей из России.

Разработчики ИИ-модели SistemmaGPT утверждают, что она может генерировать качественные тексты, искать для пользователя нужную информацию, проводить глубокий анализ данных, составлять пошаговые инструкции и программы обучения. Также «отечественный ChatGPT» умет писать код и даже решать «творческие задачи», адаптируясь к предпочтениям пользователя и учитывая контекст беседы в чате с ним.

В данный момент сотрудники ИТ-компании Sistemma активно работают над реализацией поддержки изображений и видео для своей ИИ-системы. Это позволит решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчёт объектов, находящихся на них.

Предполагается, что основной задачей для SistemmaGPT станет интеграция искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Данная ИИ-модель умеет анализировать объёмы данных и даже находить инсайты. Разработчики заверяют, что нейросеть способна общаться с клиентами в воплощении виртуального помощника, создавать персонализированную систему рекомендаций и автоматически обрабатывать заказы с входящими звонками. Она также может отвечать на электронные письма, работать с пользователями в социальных сетях, управлять складом и «многое другое».

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«Искусственный интеллект помогает компаниям делать текущую работу эффективнее и уменьшить издержки, что повышает их конкурентоспособность», — написали создатели SistemmaGPT у себя на сайте. Как дела обстоят с данной нейросетью на самом деле (что она умеет, насколько правильно отвечает на поставленные вопросы) — узнаем после получения первых отзывов от представителей бизнеса. Предположительно, в ближайшем будущем.