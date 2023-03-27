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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский магазин Android-приложений RuStore получил встроенный антивирус от «Касперского»
Давно пора было. Наверное.
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Российский магазин Android-приложений RuStore получил встроенный антивирус, с помощью которого можно проверить мобильное устройство на предмет наличия вредоносного ПО и цифровых угроз. Пользователь сможет в любое время инициировать проверку вручную или отключить проверку в профиле в приложении. Если устройство заражено, но при запуске последней версии RuStore в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы.

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«Злоумышленники всё время актуализируют свои схемы и разрабатывают новые зловреды, в том числе для мобильных устройств. Это и рекламное, и шпионское, и сталкерское ПО, а также различные троянцы. Только в третьем квартале прошлого года наши решения предотвратили больше пяти миллионов атак на пользователей мобильных устройств в мире. Теперь мы объединились с RuStore, чтобы помочь обезопасить еще больше людей от многочисленных киберугроз», — комментирует Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Для проверки не запрашиваются ненужные разрешения и не анализируются личные данные пользователей. Данный набор функций доступен, начиная с версии RuStore 1.3.10 (166).

Для полноценной защиты данных на устройствах эксперты рекомендуют:

  • скачивать приложения только на официальных ресурсах;
  • использовать помимо базовой защиты, которую предлагает RuStore, надёжное решение, которое предоставит дополнительный уровень защиты;
  • регулярно обновлять приложения;
  • обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаете приложениям;
  • использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Приложения, публикуемые разработчиками в RuStore, всегда проходят двухфакторную проверку безопасности. Сначала антивирус «Лаборатории Касперского» сканирует ПО, а команда модерации RuStore параллельно занимается исследованием содержания приложений на наличие вредоносного контента.

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«Мы непрерывно работаем над усовершенствованием систем безопасности для защиты пользователей. Все доступные в магазине приложения проверяются вручную и автоматически на этапе модерации. Но существуют сторонние, неофициальные источники, из которых пользователи могут устанавливать приложения, они не всегда надёжны. Приложения с вредоносным кодом могут выводить из строя функции смартфона, похищать персональную информацию или следить за устройством. Дополнительная проверка безопасности позволит минимизировать риски атак и защитить личные данные пользователей», — комментирует операционный директор RuStore Илья Сверчков.

#вконтакте #vk #rustore #российские по
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