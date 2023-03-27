Всё течёт, всё меняется. Весна!

Частью замысла Илона Маска (Elon Musk), купившего социальную сеть Twitter в конце октября, было превращение этой платформы в трибуну для свободного выражения взглядов и мнений всех желающих, и некоторое время назад миллиардер даже заявил, что с 31 марта выложит в открытый доступ часть исходного кода Twitter, отвечающую за рекомендательные алгоритмы. При этом, как поясняет CNBC, руководство Twitter готово пресекать подобную деятельность со стороны независимых энтузиастов.

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Источник изображения: Getty Images

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В пятницу на страницах GitHub на короткое время пользователем FreeSpeechEnthusiast был выложен фрагмент исходного кода Twitter без разрешения руководства социальной сети, и в тот же день утечка данных была перекрыта, а теперь компания пытается через суд затребовать у GitHub личные данные этого пользователя. Соответствующее требование было подано в Окружной суд северного округа Калифорнии. Имел ли отношение фрагмент кода к рекомендательным алгоритмам, пока не уточняется.