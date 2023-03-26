Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сам Илон Маск теперь оценивает капитализацию Twitter в $20 млрд
Сотрудники впервые при новом руководстве начали получать бонусы акциями компании.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Скоро исполнится год с того момента, как Илон Маск (Elon Musk) публично заявил о намерениях купить Twitter. С апреля по конец октября прошлого года он пытался сбить цену с первоначальной отметки $44 млрд, делая упор на гораздо меньшее количество активных пользователей социальной сети, чем заявляло предыдущее руководство. При этом в конце октября Маску всё равно пришлось заплатить за Twitter первоначальные $44 млрд, и $13 млрд из этой суммы повисли в виде кредита под не самый низкий процент на самой компании.

реклама

Как поясняет Bloomberg со ссылкой на The Information и The Wall Street Journal, впервые после покупки Twitter Илоном Маском компания начала выплачивать бонусы сотрудникам своими акциями. Она собирается начать их выкупать обратно через полгода, а всего программа рассчитана на четыре года.

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По данным источников, распределение акций в рамках этой программы осуществляется, исходя из оценки капитализации Twitter на уровне $20 млрд. Это более чем в два раза ниже, чем Маск заплатил за компанию в конце октября. Впрочем, если хотя бы через полгода капитализация Twitter вырастет, компания уже будет выкупать акции у сотрудников по более высокой цене. Видимо, на это и сделан расчёт в попытке мотивировать их не покидать компанию сейчас.

#финансы #илон маск #twitter #акции #илон маск и twitter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск развеял слухи о намерениях арабских инвесторов вложиться в капитал SpaceX
Arm хочет зарабатывать больше, поэтому клиентам придётся раскошелиться
Илон Маск пообещал навести порядок с унаследованными подтверждениями верификации учётных записей Twitter
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
12
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
4
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
31
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
240
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
4
Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
17
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
3
Масштабное обновление Counter Strike: игра переходит на новый движок и изменяет детали игры
10

Сейчас обсуждают

Игорь Вячеславович
06:28
Согласен, на 41 год. Потом танкостроение во всех воюющих странах скакануло резко.
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Валерий Белкин
06:25
Супер. Теперь только осталось обьединиться России, Китаю, Ирану, Сеаерную Корею, Кубу, и грохнуть нато.
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
Petr Sidorov
06:19
Какие кванты У нас более серьезные дела СВО
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
Михаил Авраменко
06:09
Так это же бета пока что. Что все так разволновались?
Переход c CS:GO на Counter-Strike 2 приводит к двукратному падению FPS
Шиньцзы Шу
06:07
Никогда не понимал, что Турция делает в НАТО. Они же мусульмане. А НАТО это шайка конопатых англосаксов, крестоносцев.
Один из кандидатов в президенты Турции пообещал признать Крым, если победит на выборах в мае
Александр Пашковский
06:06
Первое - они стоят 2400 евро, что не является роскошью, второе - он их снял, чтобы не бить ими о стол при жестикуляции руками. Делают новость из ничего... Давайте взглянем на часы наших политиков, чег...
Макрон во время прямого эфира попытался "незаметно" снять часы стоимостью 80 тысяч евро
Михаил Авраменко
06:01
Да ладно снаряды. По сообщениям некоторых западных СМИ у нашей армии еще год назад продовольствие закончилось.
Зеленский сообщил о неготовности ВСУ перейти к контрнаступлению
Роман Молчанов
06:00
Что сказать... Молодцы стражи. Пусть рушится зона комфорта.
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
Saturianin
05:53
Посоветуйте сайт про железо и разгон, пжалуста.
Россия не сможет выполнить военный контракт по поставке Индии С-400 «Триумф»
Severnaya
05:44
>Объясняет он это российским преимуществом в артиллерийских снарядов. Ты чего? Cнаряды кончились еще год назад!
Зеленский сообщил о неготовности ВСУ перейти к контрнаступлению
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем