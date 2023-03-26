Скоро исполнится год с того момента, как Илон Маск (Elon Musk) публично заявил о намерениях купить Twitter. С апреля по конец октября прошлого года он пытался сбить цену с первоначальной отметки $44 млрд, делая упор на гораздо меньшее количество активных пользователей социальной сети, чем заявляло предыдущее руководство. При этом в конце октября Маску всё равно пришлось заплатить за Twitter первоначальные $44 млрд, и $13 млрд из этой суммы повисли в виде кредита под не самый низкий процент на самой компании.
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Как поясняет Bloomberg со ссылкой на The Information и The Wall Street Journal, впервые после покупки Twitter Илоном Маском компания начала выплачивать бонусы сотрудникам своими акциями. Она собирается начать их выкупать обратно через полгода, а всего программа рассчитана на четыре года.
По данным источников, распределение акций в рамках этой программы осуществляется, исходя из оценки капитализации Twitter на уровне $20 млрд. Это более чем в два раза ниже, чем Маск заплатил за компанию в конце октября. Впрочем, если хотя бы через полгода капитализация Twitter вырастет, компания уже будет выкупать акции у сотрудников по более высокой цене. Видимо, на это и сделан расчёт в попытке мотивировать их не покидать компанию сейчас.