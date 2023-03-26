ИИ продолжает доминировать в повестке.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания NVIDIA запустила набор облачных сервисов AI Foundations, которые предназначены для создания уникальных чат-ботов, генераторов картинок, видео, 3D-моделей и других вещей. Заявлено, что они позволят создавать, совершенствовать и применять по назначению генеративные модели ИИ, которые станут обучаться на собственных данных компаний и будут выполнять поставленные задачи внутри предприятия.

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Уже сейчас известно, что Adobe, Getty Images, Shuttershock, Quantiphi и Morningstar используют облачные сервисы NVIDIA. В «зелёной» компании убеждены, что генеративный ИИ поможет переосмыслить подходы и принципы построения работы в бесчисленном количестве отраслей. А представленная сеть облачных сервисов AI Foundations позволит компаниям настраивать собственные модели ИИ для создания самых ценных ресурсов человечества — в области творчества и интеллекта.

Работа с клиентами по внедрению в повседневные процессы сервисов AI Foundations налажена следующим образом. Есть специальный языковой сервис NVIDIA NeMo и платформа для генерации изображений, видео и 3D под названием NVIDIA Picasso. Эти два крупных программных инструмента предназначены для создания уникальных специализированных ИИ-приложений для умных чатов, обеспечения поддержки клиентов, а также генерации профессионального контента и цифрового моделирования.

Оба упомянутых выше сервиса работают в облаке NVIDIA DGX Cloud, которое доступно через браузер. Разработчики компаний-клиентов NVIDIA могут создавать на базе сервисов NVIDIA модели ИИ через простые API. Потом эти ИИ-модели готовят к внедрению и предприятия запускают их с помощью AI Foundations.

В каждом облачном сервисе есть шесть ключевых компонентов: предварительно обученные модели, платформы для обработки данных, векторные базы данных и персонализацию, оптимизированные механизмы логического вывода, API-интерфейсы и поддержку экспертов NVIDIA в настройке моделей.

Облачный сервис NeMo позволяет разработчикам адаптировать большие языковые модели (LLM) для своих потребностей с помощью расстановки приоритетов, добавления знаний в предметной области и обучения необходимым функциональным навыкам. Его возможности позволяют дополнять LLM уникальными собственными данными в режиме реального времени. Клиенты смогут, например, настроить модели для анализа рынка, чат-ботов и обслуживания клиентов на элементарном уровне.

NVIDIA Picasso — облачный сервис для создания и развёртывания генеративных приложений на основе ИИ с расширенными возможностями преобразования текста в изображение, видео и 3D для повышения производительности при творчестве, проектировании и цифровом моделировании с помощью простых облачных API.

Picasso можно использовать для обучения базовых моделей NVIDIA Edify на уникальных данных для создания приложений, использующих текстовые подсказки для быстрого создания и настройки визуального контента. Клиентом NVIDIA AI Foundations сначала будет доступен набор предварительно обученных на лицензированном контенте моделей Edify. Помимо этого, клиенты смогут использовать Picasso для оптимизации и запуска собственных генеративных моделей ИИ.

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Что до доступности каждого из представленных инструментов, то облачный сервис генеративного ИИ NeMo пока находится в раннем доступе, а Picasso пребывает в закрытом предварительном тестировании. Будущим клиентам NVIDIA необходимо подать заявку на доступ к каждому сервису по соответствующим ссылкам на сайте NVIDIA.