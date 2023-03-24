Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления руководства Twitter, эта социальная сеть с первого апреля займётся чисткой символов пройденной верификации среди тех учётных записей, которые получили их до недавних реформ Илона Маска (Elon Musk), сделавших соответствующую процедуру привилегией пользователей, оплативших подписку на сервис Twitter Blue.
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Те учётные записи, которые верификацию проходили ещё по старым правилам, начнут лишаться соответствующих символов её подтверждения в конце следующей недели. Напомним, что подписка требует от пользователей Twitter от $8 до $11 в месяц, в зависимости от способа оплаты, но помимо верификации учётной записи предоставляет и ряд других привилегий. Твиты подписчиков Twitter Blue выше ранжируются в поисковой выдаче и ответах, пользователи сервиса также в два раза меньше просматривают рекламы и обладают возможностью редактировать твиты.
До сих пор реформа верификации обходила вниманием учётные записи общественных деятелей и журналистов, за них-то Twitter и возьмётся в апреле. Для организаций, компаний и политических структур, как сообщалось ранее, предусмотрена отдельная система верификации, использующая галочки золотого и серого цветов. Частные лица довольствуются синими, их-то в апреле и станет меньше, если кто-то откажется переходить на платную подписку.