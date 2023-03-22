NVIDIA запустила собственный сервис DGX Cloud, который позволяет компаниям получить доступ к собственному облачному суперкомпьютеру. Речь идёт о полноценной инфраструктуре и программном обеспечении, которые необходимы для обучения передовых моделейдля генеративного ИИ и других современных сервисов.
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DGX Cloud — это выделенные кластеры супервычислений NVIDIA DGX AI, которые работают в тандеме с программным обеспечением NVIDIA AI. Компании, которые захотят арендовать облачный суперкомпьютер от «зелёной» компании, смогут получать доступ к его мощностям прямиком через браузер.
Как говорят в самой NVIDIA, прямо сейчас речь идёт о времени, когда человечество находится на пороге выпуска «первого iPhone от мира искусственного интеллекта». Стартапы сейчас стремятся занять новые ниши на рынке ИИ-решений, а действующие игроки пытаются вовремя среагировать на глобальные изменения. Именно поэтому появление DGX Cloud, который предоставит своим клиентам мгновенный доступ к возможностям по супервычислениям NVIDIA AI, сейчас особенно важно.
Каждый узел DGX Cloud оснащён восемью графическими процессорами H100 или A100 с тензорными ядрами и 80 Гбайт памяти, это даёт в сумме 640 Гбайт графической памяти на узел. А теперь о самом важном — о стоимости подписки. За месяц использования одного такого узла компании или стартапу придётся выкладывать $37 тысяч, будущим клиентам также разрешат арендовать сразу несколько подобных узлов.