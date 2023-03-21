Компания NVIDIA представила Path Tracing SDK — специальный набор инструментов для разработчиков, позволяющий добавлять в игры технологию трассировки пути. Path Tracing как технология является более «прокачанным» вариантом обычной трассировки лучей, которая симулирует физическое поведение света настолько близко к реальному, насколько это возможно.
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Для корректной работы Path Tracing требуется больше ресурсов графической карты по сравнению с традиционной технологией трассировки лучей.
Трассировка пути часто используется при создании больших проекта по разработке дизайна будущих продуктов, где требуется высокая точность и реалистичность визуализации изображениях. В играх данная технология не получила широкого применения: воочию оценить её поведение можно только в Portal RTX и Quake RTX. С появлением Path Tracing SDK компания NVIDIA не решает полностью проблему внедрения технологии в играх. Самое очевидное применение технологии трассировки пути — это какой-нибудь продвинутый фоторежим.
Path Tracing SDK может работать с видеокартами на архитектуре Ada Lovelace. В скором времени поддержку технологии получит игра Cyberpunk 2077 — об этом заявила сама NVIDIA.