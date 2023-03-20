С первого дня текущего года российский магазин мобильных приложений RuStore является обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию смартфоны. Соответствующее приложение загружается в систему непосредственно на заводе на этапе прошивки, однако, как показала проверка издания ТАСС, на сегодняшний день реализация данного постановления Правительства, мягко говоря, хромает: ни на одном из участвовавших в журналистской проверке смартфонов, ввезённых в Россию с начала года, RuStore предустановлен не был.
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Разбираться, почему так происходит, нет никакого смысла, поскольку ответ предельно простой: большая часть смартфонов, продаваемых сейчас в России, завезены в страну посредством так называемого параллельного импорта — то есть, из третьих стран, закупивших их у производителей с целью перепродажи в «санкционные» регионы, без формального (но с фактическим) разрешения производителя. Естественно, предустанавливать российский софт можно только на те устройства, которые официально ввозятся в Россию и предназначены только для неё.
Постановление о предустановке RuStore было принято в конце прошлого года и стало обязательным с начала года текущего. Решение принималось в целью обеспечения информационной безопасности российских пользователей, которым начали «обрубать» доступ к банковским приложениям на фоне так называемых санкций, которые якобы не направлены против простых людей. На данный момент такая возможность может быть реализована только на смартфонах с операционной системой Android, однако и Apple под давлением международных регуляторов потихоньку открывает свою операционную систему iOS.