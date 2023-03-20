Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В России пока не реализуется постановление о предустановке RuStore на смартфоны
Причина этого предельно простая.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С первого дня текущего года российский магазин мобильных приложений RuStore является обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию смартфоны. Соответствующее приложение загружается в систему непосредственно на заводе на этапе прошивки, однако, как показала проверка издания ТАСС, на сегодняшний день реализация данного постановления Правительства, мягко говоря, хромает: ни на одном из участвовавших в журналистской проверке смартфонов, ввезённых в Россию с начала года, RuStore предустановлен не был.

реклама

Разбираться, почему так происходит, нет никакого смысла, поскольку ответ предельно простой: большая часть смартфонов, продаваемых сейчас в России, завезены в страну посредством так называемого параллельного импорта — то есть, из третьих стран, закупивших их у производителей с целью перепродажи в «санкционные» регионы, без формального (но с фактическим) разрешения производителя. Естественно, предустанавливать российский софт можно только на те устройства, которые официально ввозятся в Россию и предназначены только для неё.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Постановление о предустановке RuStore было принято в конце прошлого года и стало обязательным с начала года текущего. Решение принималось в целью обеспечения информационной безопасности российских пользователей, которым начали «обрубать» доступ к банковским приложениям на фоне так называемых санкций, которые якобы не направлены против простых людей. На данный момент такая возможность может быть реализована только на смартфонах с операционной системой Android, однако и Apple под давлением международных регуляторов потихоньку открывает свою операционную систему iOS.

#смартфоны #россия #rustore
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
С октября российские банки будут обязаны использовать внутри страны отечественный аналог SWIFT
США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $350 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
20
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
33
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
19
Впечатления от бета-теста Diablo lV
35
Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения
50
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
97
21 марта 2023 года - день равноденствия
2
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
13

Сейчас обсуждают

Shocker
22:19
Конечно это я, а кто же ещё
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
Виталий Патрушев
22:18
Смотрится как колхоз какой-то , хоть бы у вентелей цвет поменяли. Я подобное на своей старой msi hd6970 делал - два 120 залмана ставил.
ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition получила полностью новую систему охлаждения и стоит 1650 USD
Сергей Конюшний
22:16
У меня на sapphire nitro 6800 с андервольтом температуры в играх 50-70, хот спот на пару градусов выше, мне повезло в лотерее или проблему исправили?
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
Waramagedon
22:10
Война длиться год, потому что жалеют население в отличие от американцев.
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
KAA
22:09
А чем именно вам не нравится Диабло 3 ?
Впечатления от бета-теста Diablo lV
Waramagedon
22:09
И потеряли кучу территорий, хороший бой. Финны за вас подыхать не собираются.
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
KAA
22:09
Кому сдох, а кому более новые жанры не заходят.
Впечатления от бета-теста Diablo lV
Эдуард Кузнецов
22:08
Так регулятор напряжения и отключили ради стабильности на задранных частотах. Азы оверклокинга. Все для победы! Пировой...
Возможно, обновление процессоров Intel Raptor Lake запланировано на август — инсайдер
Waramagedon
22:07
Неглубинный, почему Украина нищая постоянно?
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
Waramagedon
22:07
Ты паял колбасу в холодильнике у мамы.
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем