Причина этого предельно простая.

С первого дня текущего года российский магазин мобильных приложений RuStore является обязательным для предустановки на все ввозимые в Россию смартфоны. Соответствующее приложение загружается в систему непосредственно на заводе на этапе прошивки, однако, как показала проверка издания ТАСС, на сегодняшний день реализация данного постановления Правительства, мягко говоря, хромает: ни на одном из участвовавших в журналистской проверке смартфонов, ввезённых в Россию с начала года, RuStore предустановлен не был.

реклама

Разбираться, почему так происходит, нет никакого смысла, поскольку ответ предельно простой: большая часть смартфонов, продаваемых сейчас в России, завезены в страну посредством так называемого параллельного импорта — то есть, из третьих стран, закупивших их у производителей с целью перепродажи в «санкционные» регионы, без формального (но с фактическим) разрешения производителя. Естественно, предустанавливать российский софт можно только на те устройства, которые официально ввозятся в Россию и предназначены только для неё.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Постановление о предустановке RuStore было принято в конце прошлого года и стало обязательным с начала года текущего. Решение принималось в целью обеспечения информационной безопасности российских пользователей, которым начали «обрубать» доступ к банковским приложениям на фоне так называемых санкций, которые якобы не направлены против простых людей. На данный момент такая возможность может быть реализована только на смартфонах с операционной системой Android, однако и Apple под давлением международных регуляторов потихоньку открывает свою операционную систему iOS.