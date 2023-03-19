Удобная штука, если нужно подписаться на рассылки, например.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Mozilla объявила, что расширение Firefox Relay, выпущенное ещё в 2020 году, будет интегрировано прямо в браузер. Речь идёт об инструменте, который предлагает пользователям использовать безопасные и простые псевдонимы электронной почты и маскирование телефона для обеспечения приватности и возможности анонимно регистрировать новые аккаунты. А ещё с помощью Relay можно блокировать спам и нежелательные звонки, организовав получение только нужных сообщений.

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Псевдонимы электронной почты — это маскирующие личные адреса электронной почты, пересылающие сообщения на настоящий электронный адрес пользователя. Они позволяют делиться адресом электронной почты с посторонними, оставляя настоящий адрес скрытым и пересылая сообщения на него.

Использовать псевдонимы электронной почты Relay можно в большинстве случаев, где получается пользоваться обычным адресом электронной почты. Сами разработчики расширения рекомендуют использовать их при подписке на маркетинговые/информационные рассылки, чтобы иметь возможность контролировать получение таких электронных писем в будущем.

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Relay распространялось с начала 2020 года в виде расширения, а позже в этом году расширение станет доступно всем пользователям Firefox.