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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft интегрировала ИИ-помощника Copilot в офисный пакет Microsoft 365
«Второй пилот» сейчас проходит тестирование с 20 компаниями.
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Компания Microsoft решила добавить ИИ-помощника Copilot («второй пилот») во множество своих приложений, который будет оказывать помощь в организации рабочих процессов. Сами редмондцы называют это событие логическим шагом на пути автоматизации, основанной на технологиях OpenAI с использованием облачной службы Azure OpenAI Service.

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Особо заметной может оказаться интеграция Copilot в приложения из пакета Microsoft 365. Например, в том же Word сервис может написать текст на основании других файлов, после чего отредактировать его и обобщить. В программе Excel виртуальный помощник сможет анализировать и визуализировать данные с помощью команд на разговорном языке. Программа для составления презентаций PowerPoint преобразится таким образом, что пользователь сможет создавать презентации, беря за основу уже готовые документы, предлагая план выступления, а также проводя нужные сокращения и подвергая настройке уже готовые макеты с помощью команд на разговорном языке.

«Почтовик» Outlook после внедрения Copilot сможет быстро разобрать входящую почту, предлагая ответы и объединяя целые ветки писем. А программа Teams сможет расшифровать разговор в реальном времени и предложить действия в контексте разговора.

Параллельно с анонсом Copilot для Microsoft 365 компания Microsoft также представила Business Chat — сервис для обмена со всеми данными и приложениями. Он позволяет обобщить всю информацию из документов, чатов и писем о ситуации с конкретным клиентом.

В данный момент Microsoft проводит тестирование Microsoft 365 Copilot с 20 крупными клиентами, а больше о новом ИИ-помощнике собирается рассказать в ближайшие месяцы. Тарифные планы, варианты исполнения и другие вещие будут названы позже.

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Напомним также, что с 2021 года у Microsoft и OpenAI есть ИИ-сервис GitHub Copilot, который является ИИ-ассистентом для программиста, подсказывая ему варианты написания кода.

#microsoft #microsoft 365 #openai
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