Буквально вчера власти Великобритании выступили с запретом на использование приложения TikTok на служебных устройствах, принадлежащих правительственным чиновникам, а сегодня к подобной практике стремятся присоединиться Франция и Новая Зеландия, как поясняет Nikkei Asian Review. В случае с европейской страной речь идёт о распространении запрета на персональные устройства министров, а новозеландские парламентарии намереваются блокировать подключение к корпоративным сетям любых устройств с установленным на них приложением TikTok.
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Исключение могут составить только те чиновники, которым TikTok необходим для работы. То есть, определённые лазейки в этих запретах рано или поздно появятся. Запрет на использование чиновниками TikTok на служебных устройствах уже действует в США, Канаде, Бельгии и для членов Еврокомиссии. Последним было рекомендовано удалить TikTok с мобильных устройств до 15 марта. В Новой Зеландии ограничения начнут действовать с конца марта.