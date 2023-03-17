Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Франция и Новая Зеландия присоединятся к запрету TikTok на устройствах, используемых чиновниками
Великобритания сделала это на текущей неделе.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Буквально вчера власти Великобритании выступили с запретом на использование приложения TikTok на служебных устройствах, принадлежащих правительственным чиновникам, а сегодня к подобной практике стремятся присоединиться Франция и Новая Зеландия, как поясняет Nikkei Asian Review. В случае с европейской страной речь идёт о распространении запрета на персональные устройства министров, а новозеландские парламентарии намереваются блокировать подключение к корпоративным сетям любых устройств с установленным на них приложением TikTok.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Исключение могут составить только те чиновники, которым TikTok необходим для работы. То есть, определённые лазейки в этих запретах рано или поздно появятся. Запрет на использование чиновниками TikTok на служебных устройствах уже действует в США, Канаде, Бельгии и для членов Еврокомиссии. Последним было рекомендовано удалить TikTok с мобильных устройств до 15 марта. В Новой Зеландии ограничения начнут действовать с конца марта.

#tiktok #франция #запрет #правительство #новая зеландия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TikTok может отделиться от ByteDance, чтобы не попасть под запрет в США
Власти США принуждают китайских владельцев TikTok продать свои активы под угрозой запрета этой социальной сети
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поставка второй партии ЗРК С-400 в Турцию приостановлена из-за позиции Анкары
3
5 лучших заменителей "Сталкера" без Metro и Fallout
7
Видео реконструкция от CBS произошедшего с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем
9
Весенняя распродажа 2023 в Steam
7
F-35 против Cу-35 – почему у американского самолёта нет шансов против российского истребителя
5
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
77
Борьба за обломки беспилотника MQ-9 Reaper - что в нём ценного по мнению эксперта Баширова
8
О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
11
Иран получает российские Су-35 и возобновляет отношения с Саудовской Аравией. Какова реакция Запада
4
О ситуации с пунктами выдачи Wildberries
19

Сейчас обсуждают

Akim
08:58
Смешно конечно... вроде дохрена вылетов, вроде и вправду ас, но все в условиях никакущей ПВО. В условиях Украины отлетается довольно быстро - либо ЗРК грохнет, либо его Ф-16я лохань даже не поймет с к...
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
guest202
08:56
Гораздо меньше чем у отечественного говнопрома. У меня была хонда 2008 г.в. так ей в 2018 году поменяли ручник и противотуманные фары по отзывной, хотя и с ручникои и с фарами было все ок. Много ли бы...
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
Эдуард Вабищевич
08:53
На 6700XT 12гб если что, и в 2К все в 60+ fps на ультрах, по крайней мере сейчас. По поводу замены cpu согласен, память новая такая 110$ сейчас в официальном магазине что вполне адекватно, вы правы. ...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Сергей Степанов
08:51
Я в 19 году взял 1060 на 6 гигов с тремя вертушками с годовой гарантией за 10к рублей, мне этой видяхи на всё хватало и работала без проблем , в прошлом году в ноябре обновился на 3060 ti, думаю её ле...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
Андрей Сергеевич
08:47
Память можно уже докупать, пока 2 по 8 на авито по цене ведра картошки продают (а то мало-ли какой очередной полупроводниковый кризис ударит на годик-другой). Менять 5600х смысла вообще нет, если нет ...
Причины, по которым я не буду апгрейдить ПК с Ryzen 5600X и GeForce RTX 3060 еще много лет
garison87
08:45
А что за анекдот?
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
garison87
08:44
Просто у тебя их было 1-2, а у меня десяток) мой старый x760 прекрасно работает, нзхт с650 тоже, а вот пассивные - я три раза точно возвращал из-за писка.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
MrPegge
08:43
Мне так пофиг, кто в директорских креслах, сечин-миллер или ротшильд-рокфеллер. И не уверен что всякие их росукрэнерги и прочие воровские схематозы пошли на пользу мне, как гражданину РФ.
Владимир Путин заявил, что даже за репой Западу придется обратиться к России
MrPegge
08:40
В начале 90х патриарх сигаретами и спиртом выручал, беспошлинно возя бесовские товары пастве. И сейчас подсобит.
Владимир Путин заявил, что даже за репой Западу придется обратиться к России
MrPegge
08:39
Забавно, но посевной материал у нас импорт, по некоторым культурам так 100% импорта. Прямо вот картинка в глазах - пиндос на коленях с мешком семян - ваня, посади, поплюй мне на лысину, да поделись ур...
Владимир Путин заявил, что даже за репой Западу придется обратиться к России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем