Похоже, мнения китайцев никто и не спрашивает.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) ещё не ответил на вопросы американских парламентариев, а те уже высказались в поддержку нового законопроекта, который позволяет властям США запрещать в стране работу социальных сетей зарубежного производства, если их деятельность может представлять угрозу для национальной безопасности. Как поясняет Reuters, теперь чиновники настаивают на том, чтобы китайские собственники TikTok вышли из капитала компании, в противном случае деятельность этой социальной платформы в США будет запрещена.

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Источник изображения: Reuters

Сейчас структура акционерного капитала китайской компании ByteDance, которая разработала TikTok, на 60% контролируется мировыми инвесторами, около 20% акций принадлежат сотрудникам компании, а оставшиеся 20% сохраняют за собой основатели. По всей видимости, американские власти обратили своё внимание именно на эти условные 40% акций, за счёт которых китайские собственники могут сохранять влияние на деятельность TikTok за рубежом. Если владельцы акций не согласятся их продать, то использование TikTok в США может быть полностью запрещено.

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Представители социальной сети заявили, что смена структуры собственников никак не повлияет на обеспечение национальной безопасности США, и лучшим выходом была бы реализация прошлогоднего плана по передаче контроля за данными американских пользователей корпорации Oracle и специальному комитету. На реализацию плана и подготовку соответствующей инфраструктуры ByteDance уже успела потратить $1,5 млрд, но американские власти не оценили подобную инициативу по достоинству.