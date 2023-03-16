Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) ещё не ответил на вопросы американских парламентариев, а те уже высказались в поддержку нового законопроекта, который позволяет властям США запрещать в стране работу социальных сетей зарубежного производства, если их деятельность может представлять угрозу для национальной безопасности. Как поясняет Reuters, теперь чиновники настаивают на том, чтобы китайские собственники TikTok вышли из капитала компании, в противном случае деятельность этой социальной платформы в США будет запрещена.
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Сейчас структура акционерного капитала китайской компании ByteDance, которая разработала TikTok, на 60% контролируется мировыми инвесторами, около 20% акций принадлежат сотрудникам компании, а оставшиеся 20% сохраняют за собой основатели. По всей видимости, американские власти обратили своё внимание именно на эти условные 40% акций, за счёт которых китайские собственники могут сохранять влияние на деятельность TikTok за рубежом. Если владельцы акций не согласятся их продать, то использование TikTok в США может быть полностью запрещено.
Представители социальной сети заявили, что смена структуры собственников никак не повлияет на обеспечение национальной безопасности США, и лучшим выходом была бы реализация прошлогоднего плана по передаче контроля за данными американских пользователей корпорации Oracle и специальному комитету. На реализацию плана и подготовку соответствующей инфраструктуры ByteDance уже успела потратить $1,5 млрд, но американские власти не оценили подобную инициативу по достоинству.