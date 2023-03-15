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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
TikTok может отделиться от ByteDance, чтобы не попасть под запрет в США
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Недавно парламентарии США всерьёз принялись обсуждать возможность полного запрета на использование социальной сети TikTok китайской компании ByteDance гражданами страны, поскольку власти США опасаются как влияния Пекина на сознание рядовых американцев, так и утечки их персональных данных. По информации Bloomberg, компания ByteDance готова решиться на продажу своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией.

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Источник изображения: Reuters

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Помимо продажи активов TikTok в США ограниченному кругу инвесторов, рассматривается и выход на публичное размещение акций. Впрочем, оба варианта развития событий подразумевают необходимость получить одобрение у властей КНР, поэтому не факт, что такой план удастся реализовать без промедлений. Рассматриваемый в прошлом году план по привлечению корпорации Oracle к хранению и обработке персональных данных пользователей на территории США не нашёл полной поддержки у американских регуляторов, поэтому теперь TikTok пытается найти другие законные способы продолжить ведение бизнеса в США.

#сша #tiktok #запрет #bytedance
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Pustotnik
09:59
Люблю классику, вы меня не разочаровали... это другин в действии... Т.е. модернизация B-52 это хорошо, а модернизация Т-62 это плохо, главное не перепутать, да? Хоть раз бы удивили...
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Эовейн Триада
09:57
Как говорится: КГ/АМ
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Любовь Кац
09:54
Что за бред вы несёте? Так пишите, будто люди, участвующие в СВО, не наши граждане, а специально созданные для войны роботы. А после миссии их нужно изолировать от таких "нормальных" как вы. Ваша тупа...
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_KVV
09:54
Хорошо, только не плачь. Любитель *овна... покупай лопату, там тебе скоро привезут на тачанке.
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Pustotnik
09:53
Откуда вы такие берётесь? Понятно, что Т-62 вводят не от хорошей жизни, и что танкоремонтных заводов не хватает, чинить то что выбыло... Немцы говорят, что на какой-то древний Леопард, надо обучать ...
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Ваня Кислицын
09:53
В СССР много кто входил тогда, но основные правопреемником является РФ и не просто так.
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хахахер
09:51
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aoxoa1
09:50
Есть имперцы - связующее звено, и есть все остальные каджиты. Вот русские и есть имперцы СССР.
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SANEKS
09:48
Какой мини атх? вот https://aliexpress.ru/item/1005003899476859.html Пока на 7735HS , но скоро выйдет и с 7840HS.
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Walsh code
09:46
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