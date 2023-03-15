Недавно парламентарии США всерьёз принялись обсуждать возможность полного запрета на использование социальной сети TikTok китайской компании ByteDance гражданами страны, поскольку власти США опасаются как влияния Пекина на сознание рядовых американцев, так и утечки их персональных данных. По информации Bloomberg, компания ByteDance готова решиться на продажу своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией.
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Помимо продажи активов TikTok в США ограниченному кругу инвесторов, рассматривается и выход на публичное размещение акций. Впрочем, оба варианта развития событий подразумевают необходимость получить одобрение у властей КНР, поэтому не факт, что такой план удастся реализовать без промедлений. Рассматриваемый в прошлом году план по привлечению корпорации Oracle к хранению и обработке персональных данных пользователей на территории США не нашёл полной поддержки у американских регуляторов, поэтому теперь TikTok пытается найти другие законные способы продолжить ведение бизнеса в США.