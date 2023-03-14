Защищённость и ещё раз защищённость.

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Российская компания-разработчик программного пакета «МойОфис» объявила о запуске почтовой системы «Maillion. Сертифицированный». Данное программное решение предназначено для работы с конфиденциальной информацией в крупных коммерческих и государственных организациях, которые предъявляют повышенные требования к информационной безопасности.

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Новый сервис от разработчиков пакета «МойОфис» уникален ещё и тем, что является единственным сертифицированным почтовым решением на российском рынке с действующим сертификатом ФСТЭК России. Почтовая система «Maillion Сертифицированный» получила сертификат ФСТЭК России №4648, который подтверждает соответствие требованиям безопасности по 4 уровню доверия и реализацию более 60 мер защиты информации. По техническим условиям, данным сервисом обеспечиваются меры по идентификации и аутентификации, управлению доступом, регистрации событий безопасности, ограничению программной среды, контролю защищённости и целостности информации, а также обеспечению доступности информации и защите информационной системы.

Как утверждает разработчик, «Mailion. Сертифицированный» может применяться для защиты информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) и в информационных системах персональных данных (ИСПДн).

Почтовая система «Mailion. Сертифицированный» поддерживает до миллиона активных пользователей, обеспечивает бесшовный переход с популярных почтовых решений и разворачивается на собственных серверах организации или на базе инфраструктуры доверенного партнера.

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«Mailion. Сертифицированный» — корпоративное решение для управления электронной почтой и инструментами календарного планирования, с поддержкой совместной работы и делегирования доступа к почтовым ящикам, отдельным папкам и календарям, а также с возможностью морфологического поиска и сводного представления материалов переписки на специальной панели. Почтовая система «Mailion. Сертифицированный» функционирует в защищённой среде Astra Linux SE 1.7, которая также сертифицирована ФСТЭК России.