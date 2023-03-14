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Компания «БПС Инновационные программные решения» занялась обеспечением миграцией прикладного программного обеспечения процессингового центра «Газпромбанка» на отечественный стек технологий, в который входят ПО «СмартВиста», платформа «Эльбрус» и импортозамещённая база данных.

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Транзакционная платформа процессинга банка отвечает за авторизацию и позволяет беспрерывно оказывать полный набор платежных услуг. В число последних входит реализация различных финансовых инструментов: оплата покупок и обработка операций на банкоматах, переводы с карты на карту (P2P), включая транзакции в режиме 3D Secure и с использованием токенов, управление терминальными сетями, интеграция с платежными сетями, управление лимитами, комиссиями.

«Газпромбанк является государственно значимым финансовым институтом, мы сотрудничаем уже много лет. В рамках государственной программы импортозамещения первыми перейти на отечественный стек обязаны крупнейшие системно-значимые банки. У нас в БПС есть всё необходимое для перевода критически важных процессов на российское ПО. Наши собственные программные решения и продукты — российская разработка, мы наработали значительную экспертизу в части интеграции с внешними отечественными решениями, сервисами, базами данных и прочими. Мы рады помочь “Газпромбанку” выполнить амбициозный проект, и готовы предложить свои услуги всем компаниям, перед которыми стоит подобная задача», — отмечает Дмитрий Бубнов, генеральный директор БПС Инновационные программные решения.

«Мы первыми из банков решились на перевод одной из самых критичных с точки зрения надежности и производительности финансовых систем на полностью российский стек технологий, включая аппаратную платформу на основе процессоров Эльбрус. Наша уверенность в результатах проекта основана, в том числе, на опыте и профессионализме наших партнеров — компании БПС», —рассказал Юрий Гудкин, исполнительный вице-президент, начальник Департамента процессинга и платёжных технологий «Газпромбанка».

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По заверениям разработчиков, на сегодняшний день уже успешно проведены тестовые операции на новой платформе, отечественном оборудовании и базе данных, запланированные в первой фазе проекта. Миграция на отечественный стек критических систем банка — важный шаг к обеспечению технологического суверенитета финансового сектора РФ.