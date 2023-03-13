Фонд «Сколково» сообщил о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе особо значимых проектов (ОЗП). К таковым относятся ИТ-проекты, деятельность которых направлена на импортозамещение и даже «импортоопережение». После одобрения заявки и прохождения всех положенных процедур конкурсант может рассчитывать на получение гранта в размере до 700 млн руб. Данная мера предусмотрена национальной программой «Цифровая экономика РФ».
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Сообщается, что получать гранты могут российские компании, проекты которых включены в перечень ОЗП, утверждённый президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию. Компания-грантополучатель должна выступить заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов и сервисов, созданных на базе цифровых технологий. Данные проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного ПО или ПАК в ключевых отраслях российской экономики.
«Мера поддержки направлена на преодоление зависимости российских предприятий от зарубежного программного обеспечения и развитие отечественных разработок. Процесс одобрения проектов, претендующих на господдержку, состоит из нескольких этапов. Приоритеты определяют индустриальные центры компетенций, включающие представителей компаний — крупнейших отраслевых заказчиков ИТ-решений. Правительство утверждает перечень особо значимых проектов, предварительно одобренных ИЦК и отраслевыми комитетами, возглавляемыми ответственными министерствами. Фонд «Сколково» проводит собственную экспертизу проектов на основании утверждённых критериев и принимает решение о предоставлении проекту финансирования», — пояснила директор проектного офиса Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.
Напомним, в 2022 году «Сколково» предоставил гранты семи ОЗП из металлургической, химической, авиастроительной, сельскохозяйственной отраслей. Сумма грантов превысила 1,9 млрд рублей. Почитать про нынешнюю программу и оформить заявку на участие в конкурсе можно вот по этой ссылке.