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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Фонд «Сколково» начал принимать заявки на участие в конкурсе ИТ-проектов по импортозамещению
Сумма гранта может достигать 700 млн руб.
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Фонд «Сколково» сообщил о начале приёма заявок на участие в конкурсном отборе особо значимых проектов (ОЗП). К таковым относятся ИТ-проекты, деятельность которых направлена на импортозамещение и даже «импортоопережение». После одобрения заявки и прохождения всех положенных процедур конкурсант может рассчитывать на получение гранта в размере до 700 млн руб. Данная мера предусмотрена национальной программой «Цифровая экономика РФ».

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Сообщается, что получать гранты могут российские компании, проекты которых включены в перечень ОЗП, утверждённый президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию. Компания-грантополучатель должна выступить заказчиком пилотного внедрения отечественных продуктов и сервисов, созданных на базе цифровых технологий. Данные проекты должны быть направлены на импортозамещение иностранного ПО или ПАК в ключевых отраслях российской экономики.

«Мера поддержки направлена на преодоление зависимости российских предприятий от зарубежного программного обеспечения и развитие отечественных разработок. Процесс одобрения проектов, претендующих на господдержку, состоит из нескольких этапов. Приоритеты определяют индустриальные центры компетенций, включающие представителей компаний — крупнейших отраслевых заказчиков ИТ-решений. Правительство утверждает перечень особо значимых проектов, предварительно одобренных ИЦК и отраслевыми комитетами, возглавляемыми ответственными министерствами. Фонд «Сколково» проводит собственную экспертизу проектов на основании утверждённых критериев и принимает решение о предоставлении проекту финансирования», — пояснила директор проектного офиса Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

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Напомним, в 2022 году «Сколково» предоставил гранты семи ОЗП из металлургической, химической, авиастроительной, сельскохозяйственной отраслей. Сумма грантов превысила 1,9 млрд рублей. Почитать про нынешнюю программу и оформить заявку на участие в конкурсе можно вот по этой ссылке.

#российское по
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Дмитрий Вуди
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Ну он хоть не сразу в задний проход а 15 рублей шпарится, в отличии от него.
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Walsh code
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Mixail80
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50Вт... не многовато для затычки?
AMD без лишнего шума запустила самую дешевую карту RDNA2 – RX 6300 на 2Gb памяти за $60
funnyguyyar
20:18
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Mixail80
20:18
не проще у видяхи вырез сделать?(если конечно там ничего на плате не мешает) может дешевле обойтись :)
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Дмитрий Вуди
20:18
Да что вы стрелки как в детском саду метаете? Это ж ваш же Мединский именно о вас так сказал. Кудахтанье в стиле "сам такой" ваше положение лишь усугубляет.
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beltar
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Дмитрий Вуди
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