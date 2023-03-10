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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Корпоративный мессенджер Slack обзавёлся чат-ботом Einstein на базе ChatGPT
ИИ в массы, так сказать.
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Разработчики из компании Salesforce, которые занимаются поддержкой и развитием одноименной CRM-системы и корпоративного мессенджера Slack, намерены добавить в свои программные решения виртуальных помощников на базе генеративного искусственного интеллекта. Предполагается, что такие ИИ-ассистенты помогут специалистам по продажам, сотрудникам технической поддержки и даже маркетологам.

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Уже сейчас специалисты из Salesforce выпустили бота Einstein GPT, созданного на базе технологий OpenAI. ИИ-помощник может анализировать запросы, которые поступают в клиентскую службу, а также составлять шаблоны ответов на основе данных из корпоративных баз. После получения такого готового шаблона специалисту остаётся только отправить сообщение, предварительно внеся нужные коррективы.

Ещё помощник Einstein умеет составлять письма, налету менять письма (например, с разговорного на более деловой), анализировать порученные экономические показатели и даже анализировать целые куски кода.

Остаётся только дождаться полноценного внедрения ИИ-помощника Einstein на базе технологий OpenAI. Когда это состоится и сколько будут стоить его услуги — ещё не объявлено. Но сначала его протестируют в компания, руководители которых подписали соответствующие соглашения.

Также компания Salesforce намерена интегрировать ChatGPT в Slack, где он будет называться Einstein и сможет вслух зачитывать весь текст из нужной ветки, готовить черновики сообщений и делать другие подобные работы.

Некоторые журналисты убеждены, что работа с Einstein по подготовке «болванок» тексте, их редактированию и отправке займёт больше времени по сравнению с тем, если бы обученный пользователь сам готовил и отправлял нужные данные.

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Для тестирования бота нужно подать заявку через OpenAI, которая дорабатывала решение для мессенджера, указав ссылку на рабочее пространство, цели использования и некоторые детали компании.

#chatgpt #openai #slack #salesforce
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