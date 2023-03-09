Двухфакторную аутентификацию придётся подключать другим способом.

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Как в любом уважающем себя интернет-сервисе, на Twitch имеется возможность подключить двухфакторную аутентификацию. В данном случае она может осуществляться либо получением SMS-сообщения с кодом доступа, либо установкой специального приложения на свой смартфон. Что ж, в России первый вариант перестанет быть доступен 22 марта. Соответствующие уведомления были разосланы всем российским пользователям сервиса. По какой причине принимается такое решение, не уточняется.

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Код подтверждения по SMS является наиболее удобным и часто применяемым вариантом двухфакторной аутентификации. Поэтому очевидно, что без весомой на то причины Twitch такое решение бы не принял, тем более что им пользуется огромное количество российских стримеров, которые в обязательном порядке устанавливают «двухфакторку» во избежание «угона» своей учётной записи.