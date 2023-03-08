Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свежее обновление для консоли PS5 добавило долгожданную интеграцию с Discord
И не только это.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Почти два года назад стало известно о том, что компания Sony заключила партнёрское соглашение с Discord, благодаря которому сервис должны были интегрировать в оболочку пятой PlayStation ещё в 2022 году. Как видим, ожидание немного затянулось: обновление прошивки PS5 с интегрированной программой для общения геймеров появилось только сейчас.

реклама

Также свежий апдейт добавил для консоли поддержку режима VRR для разрешения 1440p с использованием HDMI 2.1. Раньше данная функция была доступна только на дисплеях с разрешением 1080p или 4K.

С выходом обновления в библиотеке появилась возможность использовать фильтры в списках игр — например, для VR-игр. Владельцы PS5 также по достоинству должны оценить важное нововведения для DualSense — контроллер отныне можно обновлять без проводного подключения.

Из других изменений прошивки 7.0 для PlayStation 5:

  • функция «Доступ к экрану» из профиля друзей;
  • кнопка «Присоединиться к игре» во время «Тусовки»;
  • на странице с игрой появился раздел с друзьями, которые играют в ту же игру, что и владелец устройства;
  • возможность ручной выгрузки скриншотов и видео в PlayStation App;
  • более удобный инструмент по переносу сохранений между PS4 и PS5 — теперь при установке игры появится уведомление о наличии сохранений в облаке;
  • сохранения, настройки и пользовательские данные можно перенести с PS4 на PS5 при помощи Wi-Fi или LAN-кабеля.

Что касается интегрированного Discord, то теперь владельцы PlayStation смогут пользоваться голосовым чатом не только через внутренние сервисы консоли, но также через внешний Discord. Это позволит с большим комфортом играть с друзьями на других платформах.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

#sony #playstation 5 #консоли
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Qualcomm не считает, что исчерпала потенциал роста выручки на рынке смартфонов
Sony не ожидает существенных потерь от введения санкций против Китая
Returnal спустя без малого два года после выхода добралась до PC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
17
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
14
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
12
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
+
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
20

Сейчас обсуждают

[ AtoM ]
21:30
Автор петух, кол те в зад! Может современные цп и не особенно эффективно разгонять, т.к уже отжаты, но например санди/иви бриджи которые со штатных 3,6 работали на 4,8-5ггц просто песня!
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
Profit
21:30
гробы отправлены семьям укронациков на 8ое марта, заслуженный подарок на праздник
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поблагодарил Зеленского в своём видеообращении из Бахмута от 8 марта
vovka_br
21:27
интересный человек, ставит на аву, что презирает. не отрицай очевидного, твою ориентацию давно раскусили
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Papant
21:26
Усиляет???
Игровое расширение: Ситилинк усиляет направление геймерских мониторов
Александр Деревцов
21:26
Причём тут Китай? Если Индия настроена против Пакистана.
Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
ИстинаГдетоРядом
21:25
прапагагдоны и логика- антагонисты
В Украине сократят выплаты для украинских военнослужащих
vovka_br
21:25
у педуарда своя армия ботов, он и заминусит и залайкает. у него нет других вариков. т.к . он неадекват
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Volk53
21:23
Всё украдено до нас. Производитель уже всё выжал. Смысл разгона был на толстых техпроцессах поскольку ток утечки не сильно давил. Ну а сейчас нужно 50 процов перебрать чтобы найти годный под разгон кр...
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
vovka_br
21:22
эта статья даже хуже высеров про хрюнов. очередное дно пробито. а эдуарду все не дает спать, что 3070 не быстрее 2080ti которым уже больше 2 и 4 лет.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Александр Сечков
21:16
Главное при разгоне, знать что делаешь. И при определенных условиях, можно и сейчас получить неплохой прирост.
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем