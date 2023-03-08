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Почти два года назад стало известно о том, что компания Sony заключила партнёрское соглашение с Discord, благодаря которому сервис должны были интегрировать в оболочку пятой PlayStation ещё в 2022 году. Как видим, ожидание немного затянулось: обновление прошивки PS5 с интегрированной программой для общения геймеров появилось только сейчас.

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Также свежий апдейт добавил для консоли поддержку режима VRR для разрешения 1440p с использованием HDMI 2.1. Раньше данная функция была доступна только на дисплеях с разрешением 1080p или 4K.

С выходом обновления в библиотеке появилась возможность использовать фильтры в списках игр — например, для VR-игр. Владельцы PS5 также по достоинству должны оценить важное нововведения для DualSense — контроллер отныне можно обновлять без проводного подключения.

Из других изменений прошивки 7.0 для PlayStation 5:

функция «Доступ к экрану» из профиля друзей;

кнопка «Присоединиться к игре» во время «Тусовки»;

на странице с игрой появился раздел с друзьями, которые играют в ту же игру, что и владелец устройства;

возможность ручной выгрузки скриншотов и видео в PlayStation App;

более удобный инструмент по переносу сохранений между PS4 и PS5 — теперь при установке игры появится уведомление о наличии сохранений в облаке;

сохранения, настройки и пользовательские данные можно перенести с PS4 на PS5 при помощи Wi-Fi или LAN-кабеля.

Что касается интегрированного Discord, то теперь владельцы PlayStation смогут пользоваться голосовым чатом не только через внутренние сервисы консоли, но также через внешний Discord. Это позволит с большим комфортом играть с друзьями на других платформах.