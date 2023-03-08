Принцип «вкалывают роботы, а не человек» здесь не работает.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как напоминает Financial Times, с сентября этого года все социальные сети на территории Евросоюза должны будут соответствовать требованиям Закона о цифровых услугах, который подразумевает, помимо прочего, строгую модерацию контента на предмет распространения недостоверной информации и разжигания ненависти. Ведутся переговоры на эту тему и с руководством Twitter — компании, которая после перехода под контроль Илона Маска (Elon Musk) в октябре прошлого года потеряла почти три четверти персонала.

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Источник изображения: Reuters

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Сейчас, как сообщает источник, Илон Маск старается полагаться в вопросах модерации контента на возможности искусственного интеллекта и помощь не очень многочисленных добровольных помощников в рамках инициативы Community Notes. Европейские регуляторы дают понять руководству Twitter, что такими ограниченными ресурсами добиться соответствия новым требованиям законодательства будет нельзя. Чиновники подталкивают Twitter к увеличению штата профессиональных модераторов, но как на эти рекомендации отреагирует одержимый сокращением штата Илон Маск, станет понятно к сентябрю.