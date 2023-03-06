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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Edge получил поддержку функции масштабирования видео Video Super Resolution
Chrome обзавёлся ей чуть раньше, в феврале.
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Компания Microsoft объявила о выпуске функции масштабирования видео Video Super Resolution для браузера Edge. Новая программная «фича» работает на видеокартах линейки NVIDIA RTX (серии 20, 30 и 40 с ядрами Tensor), а также на видеокартах серии Radeon RX 5700-7800.

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В описании к функции масштабирования видео указывается, что технология будет доступна в том случае, если разрешение видео ниже 720p, но не меньше 192 пикселей в ширину или высоту. Помимо этого, VSR для Edge будет работать только с видеоконтентом, не защищённым DRM (речь идёт о PlayReady или Widevine). То есть, технология может быть недоступной на сайтах стриминговых сервисов, таких как Netflix.

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На данный момент функция работает для почти половины пользователей Edge, включить её можно вручную, активировав флаг edge://flags/#edge-video-super-resolution. Ещё один очевидный, но важный момент — при использовании VSR устройство должно быть подключено к Сети, но само использование браузера это предполагает. Напомним, Chrome 110 с поддержкой RTX Video Super Resolution вышел в феврале.

#edge #браузеры
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