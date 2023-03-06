Компания Microsoft объявила о выпуске функции масштабирования видео Video Super Resolution для браузера Edge. Новая программная «фича» работает на видеокартах линейки NVIDIA RTX (серии 20, 30 и 40 с ядрами Tensor), а также на видеокартах серии Radeon RX 5700-7800.
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В описании к функции масштабирования видео указывается, что технология будет доступна в том случае, если разрешение видео ниже 720p, но не меньше 192 пикселей в ширину или высоту. Помимо этого, VSR для Edge будет работать только с видеоконтентом, не защищённым DRM (речь идёт о PlayReady или Widevine). То есть, технология может быть недоступной на сайтах стриминговых сервисов, таких как Netflix.
На данный момент функция работает для почти половины пользователей Edge, включить её можно вручную, активировав флаг edge://flags/#edge-video-super-resolution. Ещё один очевидный, но важный момент — при использовании VSR устройство должно быть подключено к Сети, но само использование браузера это предполагает. Напомним, Chrome 110 с поддержкой RTX Video Super Resolution вышел в феврале.