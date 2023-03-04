Но текущий год компания должна завершить без убытков.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В 2021 году около 90% выручки Twitter формировали средства, полученные от рекламодателей. В четвёртом квартале того года компания смогла выручить $1,57 млрд, но какой была декабрьская выручка в отдельности, сказать сложно. При этом, как сообщает The Wall Street Journal, в декабре 2022 года компания сократила выручку и скорректированную прибыль примерно на 40% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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Источник изображения: Bloomberg

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Недавно Twitter также пришлось совершить первую выплату по кредиту на сумму $13 млрд, который Илон Маск (Elon Musk) оформил на компанию после её покупки в конце октября прошлого года. Процентная ставка по части этой суммы достигает 15%, а ежегодный платёж превышает $1 млрд. Нетрудно подсчитать, что обслуживание этого кредита станет для Twitter серьёзной финансовой нагрузкой. Илон Маск в прошлом месяце выразил уверенность, что компания завершит текущий год без убытков. Выправить финансовое положение он пытается за счёт сокращения численности персонала в четыре раза, урезания расходов на аренду недвижимости и введения платной подписки. Прибыли в годовом выражении Twitter не получает с 2019 года, так что проблемы копились и до прихода Илона Маска «к власти».