Владельцы сервиса обещают делиться с исполнителями 85 % выручки.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Разработчики новой версии плеера Winamp, который пользовался популярностью у владельцев ПК два десятилетия назад, собираются запустить уникальный сервис с 15 марта 2023 года для артистов, а с 15 апреля — для всех пользователей. Об этом заявила компания-владелец Llama Group.

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По мнению Александра Сабунджяна, основателя и гендиректора Llama Group, стриминговые сервисы упростили исполнителям доступ к широкой аудитории, но доходы от размещения там уникальных произведений «мизерные». По мнению топ-менеджера, нынешним стриминговым сервисам не хватает контроля над продажами и распространением музыки. Как вы понимаете, все эти недостатки обещают устранить создатели нового Winamp.

Новая версия Winamp — это стриминговый сервис с подписками на музыкантов, который обещает отдавать им 85 % выручки от подписок. Всего будет несколько уровней подписок и разные цены — в зависимости от количества доступного уникального контента. Сами подписки будут встроены напрямую в проигрыватель, одновременно с доступом к музыке, подкастам, радио и аудиокнигам. Новая версия Winamp будет запущена на Windows и iOS. Веб-версия тоже предусматривается.

До конца июня текущего года компания собирается запустить дополнительные опции для исполнителей, среди которых есть возможность управления авторскими правами через дочернюю компанию Winamp Bridger, лицензирование и даже запуск NFT (с последним авторы явно опоздали). Нынешняя команда поддержки Winamp планирует привлечь 1 млн артистов, но пока непонятно, за какой период.

Напомним, впервые о перерождении Winamp мы писали вам в ноябре 2021 года, именно тогда у программы появился новый логотип и сайт. В июле прошлого года состоялся выпуск версии плеера 5.91 RC1 с поддержкой беспроводной синхронизации с Winamp для Android и возможностью управлять плейлистом прямиком из браузера с помощью отдельного виджета.

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Полноценное развитие Winamp прекратилось в 2007 году — после выпуска версии 5.5. До наступления этого грустного момента медиаплеер считался одной из самых популярных программ для воспроизведения локальных аудиофайлов.