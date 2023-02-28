Хотя сам при этом является основателем OpenAI.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Формально Илон Маск (Elon Musk) является одним из основателей стартапа OpenAI, который в конце прошлого года выпустил нашумевший чат-бот ChatGPT, использующий генеративную систему искусственного интеллекта. Глава Tesla и SpaceX хоть и вышел из состава совета директоров OpenAI, качества ChatGPT оценивает весьма высоко. Это не мешает ему, если верить The Information, присматриваться к идее создания собственного чат-бота аналогичного класса.

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Источник изображения: Reuters

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Маск даже якобы ведёт переговоры с крупным специалистом в этой области Игорем Бабушкиным, которой в не так давно покинул DeepMind — дочернюю структуру Alphabet (Google), создававшую системы искусственного интеллекта. Бабушкин и Макс, по данным источника, обсуждают создание команды для нового проекта, хотя переговоры пока находятся на ранней стадии. Формально Игорь Бабушкин ещё не дал своего согласия на участие в этой инициативе Илона Маска.