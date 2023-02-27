Издание «РИА Новости» сообщило, что компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере аж 906 миллионов рублей. Информацию об уплате штрафа обнародовал журналистам источник, знакомый с ходом дела.
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«Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Это дело "Лаборатории Касперского"», — сказал собеседник журналистов. Он также уточнил, что компании грозило удвоение штрафа в случае его неуплаты в срок.
Напомним, ранее, 14 февраля, Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Суд также признал законным наложенный на Apple штраф так и наложенного на неё за это штрафа в 12 миллионов долларов.
ФАС по результатам рассмотрения жалобы «Лаборатории Касперского» пришла к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.
Например, «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на «необоснованное отклонение версий программы родительского контроля» Kaspersky Safe Kids (KSK).