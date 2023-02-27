Уволены были даже некоторые деятельные сторонники нового генерального директора.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Многочисленные источники, как сообщает Reuters, в эти выходные изложили своё представление о новейших изменениях в кадровом составе компании Twitter. Хотя Илон Маск (Elon Musk) и пообещал прекратить увольнять сотрудников этой социальной сети, достигнутая подобными мерами экономия не кажется ему достаточной, поскольку в минувшие выходные компания была вынуждена проститься примерно с 10% персонала.

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Источник изображения: Reuters

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Фактически, уволено было около 200 человек, но на фоне общей численности не более 2300 сотрудников это кажется существенной потерей. Тем более, что среди уволенных оказались и инженерные специалисты, ответственные за функционирование технической инфраструктуры социальной сети. Коснулись увольнения и специалистов по рекламе, но самым громким стал уход из Twitter Эстер Кроуфорд (Esther Crawford), которая отвечала за введение платной подписки Twitter Blue и руководила разработкой собственной платёжной системы Twitter, в первые дни после покупки компании Илоном Маском на деле демонстрируя приверженность новому руководству. Подписчикам она запомнилась фотографиями с рабочего места, которое на ночь превращалось в спальное, когда сроки реализации намеченных Маском реформ поджимали.