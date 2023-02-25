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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla считает, что в описании 80 % приложений в Google Play есть недостоверная маркировка по поводу безопасности данных
Только Google всё равно.
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Некоммерческая организация Mozilla Foundation обвинила Google в неправильной маркировке раздела «Безопасность данных» в описаниях приложений магазина Play Market. Причём, речь идёт о 80 % случаев. Среди программ, описание которых не соответствует действительности, есть TikTok и Twitter.

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В разделе указывается, что TikTok и Twitter, например, не передают персональные данные третьим лицам, но в политиках конфиденциальности этих сервисов сообщается, что разработчики могут делиться информацией с рекламодателями и прочими платформами. Исследователями Mozilla было «препарировано» 40 приложений — детальной проверке подвергалась именно информация в разделе «Безопасность данных».

Так вот, в четырёх из пяти случаев сведения неточные, в 40 % случаев речь идёт о серьёзных несоответствиях, и только в 15 % случаев информация соответствует действительности. Что до платных программ, то там в искажении описания уличена половина приложений из топ-20.

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В некоммерческой организации Mozilla Foundation убеждены, что Google разделяет с разработчиками приложений ответственность за предоставление недостоверной информации. В самой Google с выводами исследователей не согласились, указав на «ошибочную методологию» при сборе данных.

#google #mozilla foundation
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