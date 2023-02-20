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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Facebook и Instagram вводят платную подписку по примеру Twitter
За $12 в месяц.
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Сложные времена требуют от владельцев социальных сетей непростых решений. По данным Reuters, запрещённая в России Meta Platforms в воскресенье объявила о запуске сервиса платной подписки для своих платформ Facebook и Instagram. Как и в случае с Twitter, пользователям за сумму от $12 в месяц будет предложена верификация учётной записи с присвоением ей специального символа голубого цвета.

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Источник изображения: Reuters

Пользователи iOS, не желающие оплачивать подписку через внешний сайт, должны будут раскошелиться на $15 за удобство проведения платежа через экосистему Apple. Верификация учётных записей будет проводиться среди пользователей, достигших 18 лет и обладающих одним из документов государственного образца, подразумевающих наличие фотографии владельца. Те, кто проходил верификацию по старым правилам, повторной процедуре на новых условиях подвергаться не будут, но изменение даже фото в профиле потребует повторной верификации, не говоря уже об имени или фамилии.

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Администрация социальных сетей также предлагает подписчикам приоритет в продвижении их контента, плюс защиту от попыток других пользователей выдать себя за другую известную личность. Подписчикам также будет выдаваться по 100 звёзд в месяц, которыми они смогут отмечать понравившийся им контент. Предусмотрены и эксклюзивные наборы стикеров, которые достанутся только подписчикам сервиса. Бизнес пока не может оформить подписку на корпоративную учётную запись, но такая услуга наверняка появится в будущем. Первыми странами, где начнёт работать подписка на Facebook и Instagram, окажутся Австралия и Новая Зеландия.

#facebook #meta #instagram #платная подписка
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