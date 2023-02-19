Ожидаемый ход.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания Microsoft раскрыла подробности системы монетизации своей обновлённой поисковой системы Bing, работающей на основе генеративного искусственного интеллекта. Так, редмондцы собираются размещать рекламные ссылки в ответах, сгенерированных ИИ. Помимо этого, рекламным объявлениям будут выделены места на странице выдачи Bing, как у Google.

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Также Microsoft собирается реализовать другой формат рекламы в чат-боте, который будет ориентирован на рекламодателей в определённых отраслях. Например, когда пользователь задумает спросить у нового Bing с ИИ про лучшие кафе в определённом городе, то ему поисковик выдаст информацию с рекламой подобных заведений.

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Рекламные ссылки в выдаче Bing будут появляться сверху и снизу в окне с результатами поиска. Есть предположения, что коммерческую информацию от ИИ-бота разместят внизу страницы. Правда, на данный момент Microsoft не указала, когда именно будет реализована возможность для потенциальных рекламодателей закупать размещение в чат-боте.