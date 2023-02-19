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Новости Software Алексей Сычёв
Twitter сохранит аутентификацию с помощью SMS только для платных подписчиков
Нужно будет оформить подписку Twitter Blue.
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По информации Reuters, с 20 марта Twitter сохранит возможность проходить двухфакторную аутентификацию с помощью SMS в дополнение к паролю только для подписчиков Twitter Blue — сервиса, который подразумевает абонентскую плату в размере от $8 до $11 в месяц, в зависимости от способа платежа.

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Источник изображения: Reuters

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По словам Илона Маска (Elon Musk), которому сейчас принадлежит социальная сеть, такое решение принято для борьбы со злоупотреблениями, поскольку сейчас компания теряет до $60 млн в год на мошеннических SMS. Подписка Twitter Blue, помимо прочего, позволяет пользователям социальной сети подтверждать подлинность своей учётной записи и обладать определёнными функциональными привилегиями. Недавно Илон Маск объявил, что собирается ввести более дорогой тарифный план для Twitter, который полностью лишит пользователей необходимости просматривать рекламу.

#twitter #илон маск и twitter #twitter blue #платная подписка
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