Нужно будет оформить подписку Twitter Blue.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

По информации Reuters, с 20 марта Twitter сохранит возможность проходить двухфакторную аутентификацию с помощью SMS в дополнение к паролю только для подписчиков Twitter Blue — сервиса, который подразумевает абонентскую плату в размере от $8 до $11 в месяц, в зависимости от способа платежа.

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Источник изображения: Reuters

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По словам Илона Маска (Elon Musk), которому сейчас принадлежит социальная сеть, такое решение принято для борьбы со злоупотреблениями, поскольку сейчас компания теряет до $60 млн в год на мошеннических SMS. Подписка Twitter Blue, помимо прочего, позволяет пользователям социальной сети подтверждать подлинность своей учётной записи и обладать определёнными функциональными привилегиями. Недавно Илон Маск объявил, что собирается ввести более дорогой тарифный план для Twitter, который полностью лишит пользователей необходимости просматривать рекламу.