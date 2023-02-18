Долгие разговоры в буквальном смысле сводят его с ума.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как сообщает CNBC со ссылкой на заявления Microsoft, первый опыт использования чат-бота на основе технологий OpenAI в своих браузере Edge и поисковом движке Bing выявил довольно тревожную тенденцию к проявлению искусственным интеллектом неуместных эмоций, поэтому отныне клиенты смогут задавать чат-боту Bing AI не более пяти вопросов подряд.

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Источник изображения: CNBC

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В беседах большей продолжительности, которые касаются социальной тематики, как уточняется, чат-бот Microsoft стремился проявлять агрессию или странное упрямство в отстаивании своей иногда очевидно ошибочной позиции. Аномалий становилось больше при продолжительности сессии более 15 вопросов. Помимо ограничений на длину сессии в пять вопросов, Microsoft введёт ограничение на использование чат-бота в течение дня. На этом интервале можно будет задать не более 50 вопросов за сутки.