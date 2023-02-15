Главное, чтобы с пользой.

VK намерена инвестировать в разработку игрового движка 1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора группы компаний Владимира Кириенко. Руководитель компании представил концепцию создания такой технологии и сразу отметил, что на создание движка уйдёт от 3 до 5 лет.

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В данный момент VK занимается формированием команды и разработкой ядра, базовых систем движка и основным набором инструментов для взаимодействия с ним. На 2024 год запланирован выход первой бета-версии технологии и начало работы с игровым сообществом. Ещё через год должны быть интегрированы и оптимизированы системы отрисовки графики, тогда же появится платформа для дистрибуции.

Господин Кириенко уточнил, что игровой движок будет создаваться на базе открытого исходного кода. По словам руководителя, для создания базовой версии технологии VK планирует привлечь не менее 100 специалистов, включая программистов и художников.

При удачном стечение обстоятельств движок могут портировать на другие операционные системы, в том числе мобильные, и даже на консоли. Владимир Кириенко убеждён, что будущая технология от VK позволит создавать проекты разных жанров и бюджетов. Движок будет бесплатным для разработчиков, его также планируют использовать для обучения и подготовки специалистов.

«Геймдев — это один из самых пострадавших сегментов нашей отрасли. При этом, в целом, потенциал отрасли есть, и государство должно подставить свое плечо, дать меры поддержки», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Отдельного пакета мер поддержки здесь не предусматривается, но точечных инициатив подождать стоит.

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Максут Шадаев также рассказал, что Минцифры сейчас прорабатывает вопрос поддержки экспорта российских видеоигр в Китай. А глава VK Play Василий Магурян уточнил, что компания дополнительно рассматривает возможность размещения игр азиатских издателей на своей площадке.