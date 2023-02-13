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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Большой Брат» уже следит за тобой: Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещённого контента «Окулус»
Система анализирует страницы сайтов и профили соцсетей, сканируя фотографии и видео.
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Роскомнадзор объявил о начале совместной работы с системой «Окулус», которая в автоматическом режиме ищет запрещённый контент в изображениях и видеозаписях. Об этом сообщили журналисты издания «Известия» со ссылкой на заявление представителя подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), который выступил заказчиком.

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Представитель ГРЧЦ заявил, что информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на неё задачи в полном объёме. То есть, выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах. Тестирование системы проходило в декабре прошлого года, а в январе нынешнего началась её интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Как проходило тестирование, а также какие были получены предварительные результаты — представитель ГРЧЦ рассказывать не стал.

«Система распознаёт изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.», — пояснил представитель ГРЧЦ.

«Ведомости» уточняют со ссылкой на слова гендиректора компании «Социальная лаборатория» Наталии Тылевич, что «Окулус» — это система, которая предполагает выполнение задач по классификации изображений и видеороликов по заданным требованиям, включающим основные типы запрещённого контента. Она работает как классификатор с уже заданным набором источников информации, в которых анализируется контент на предмет соблюдения или несоблюдения требований закона.

То есть, «Окулус» может анализировать конкретные страницы сайтов, паблики и даже профили в социальных сетях. Утверждается, что программа не занимается сбором данных — она их классифицирует. До внедрения системы специалисты ГРЧЦ анализировали запрещённый контент «преимущественно вручную», отметил представитель подведомственного Роскомнадзору органа. В среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день.

«“Окулус” в состоянии проанализировать более 200 тысяч изображений в сутки (получается, около трёх секунд на одно изображение). Система позволит автоматизировать и значительно ускорить мониторинг визуального контента», — подчеркнул представитель ГРЧЦ. Чиновники считают, что это позволит «повысить эффективность выявления признаков нарушений».

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К 2025 году систему планируют модернизировать и усовершенствовать, добавив возможность анализа новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий. Система «Окулус» в будущем сможет выявлять запрещённые материалы «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте».

#отечественное по #роскомнадзор #окулус
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