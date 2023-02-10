В прошлом году Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) провело масштабное расследование, которое напрямую затрагивало ситуацию с мобильными браузерами и «облачными» игровыми платформами.
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Тогда специалисты ведомства пришли к выводу, что требование Apple к разработчикам обязательно использовать движок WebKit в своих браузерах для iOS, негативно сказывается на конкуренции. Данное ограничение также замедляет развитие браузеров и мешает сторонним компаниям регулярно вносить нужные правки в свои продукты — так заявляло CMA.
Управление по конкуренции и рынкам Великобритании предложило Apple снять ограничение на обязательное применение движка WebKit в сторонних браузерах. Дополнительно CMA выразили надежду в том, что купертинцы разрешат установки сторонних маркетплейсов на iOS.
Сама Apple считает эти предложения неприемлемыми, поскольку они не только ухудшат защиту пользователей iPhone, но и превратят iOS в «очередной клон» Android. Представители компании дали понять, что руководство обеспокоено некоторыми вариантами исправления ситуации по предложенной CMA схеме.
Здесь ещё обязательно стоит упомянуть тот факт, что Google и Mozilla прямо сейчас ведут активную разработку браузеров для iOS на базе своих движков. Google и вовсе обещает представить Chrome на движке Blink в самое ближайшее время.
Напомним, в прошлом году европейский парламент принял закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников. Через некоторое время отдельные инсайдеры начали заявлять, что Apple действительно намерена подчиниться новым законам.