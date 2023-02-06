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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлена Tiny11 — «облегчённая» сборка Windows 11 Pro 22H2 для слабых систем
Активировать её придётся официально, зато хватит 2 Гбайт ОЗУ.
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Группа заинтересованных энтузиастов из компании NTDV официально представила «облегчённую» модификацию Windows 11, получившую название tiny11. Это особая версия Windows 11 Pro 22H2, их которой вырезали всё лишнее, но оставили калькулятор, «Блокнот», Paint, терминал, Microsoft Store и функции для людей с ограниченными возможностями. А вот браузеру Microsoft Edge не так повезло — его тоже пустили под нож.

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Ключевая особенность сборки tiny11 — возможность установки на слабые машины. Обычная Windows 11 Pro 22H2, напомним, требует наличия 4 Гбайт оперативной памяти и не менее 24 Гбайт места на накопителе (в официальных системных требованиях говорят о диске объёмом в 64 Гбайт). А вот сборка tiny11 просит уже только 2 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт свободного места на диске.

Создатели модификации из компании NTDV подчёркивают, что они подготовили «облегчённую» настольную ОС от Microsoft, которая всё равно будет требовать наличия лицензионного ключа. Скачать сборку можно по этой ссылке, купить ключ можно у партнёров Microsoft на просторах Сети. Да, до сих пор.

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На момент написания данного материала редмондцы пока никак не отреагировали на публикацию tiny11.

#microsoft #windows 11 pro #ntdv #tiny11
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