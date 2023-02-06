Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские вузы удвоят количество бюджетных мест по IT-специальностям уже в текущем году
Диплом, получается, важен? Или нет?
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Издание «Ведомости» сообщает, что в России удвоилось количество контрольных показателей приёма в вузы на бюджетные места (проще говоря, количество бюджетных мест) по IT-специальностям. Соответствующая информация была обнародована премьер-министром Михаилом Мишустиным во время выступления на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнёрство в новой реальности».

реклама

Премьер-министр убеждён, что в IT-отрасль нужно привлекать компетентных специалистов, а также проводить надлежащую кадровую политику по подготовке профессионалов. Он рассказал о запуске в университетах проекта «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений, а также напомнил о действующих программах дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в «столь значимой индустрии» и создаёт для них все условия. Премьер напомнил об уже действующем законе, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощённом порядке. В рамках своего выступления господин Мишустин подтвердил, что российские аналоги ПО способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

«Для большинства иностранного софта — около 85% — существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», — рассказал глава кабмина, добавив, что для создания новых программ уже выработана система центров компетенций. В последнюю вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов. Премьер дал понять, что все они объединены общей целью — обеспечить наличие на предприятиях востребованного и удобного программного обеспечения, которое ничуть не уступает иностранному ПО.

#отечественное по
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Минюст предлагает разрешить принудительное лицензирование контента для онлайн-кинотеатров
Отечественное ПО для создания 3D-анимации «Анимационная 3D Платформа» выйдет в ноябре текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
16
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
3
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
62
Обзор идеальной мышки от A4Tech за 1600 рублей для игр и работы
30
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
15
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
9
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
38
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
8
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
17
Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
5

Сейчас обсуждают

АNDREЙ ²º¹¹
13:30
Смотря что считать планом - вот у клоуна план был войну остановить на Донбассе, а в итоге 150к хохлов уже у бандеры(запад уже не скрывает данные), минус 4 области, безработица и нищета , но хохлы пере...
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
Эовейн Триада
13:30
Тише стучи на клавиатуре, а то пан военком услышит за дверью и цап под Угледар как раз.
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
я Шеша, дайте мне понюхать Вонючие Трусы
13:29
У правильных фашистов стало модно лечиться в Израиле Израиль лечит фашиста из «Азова», который принимал участие в расстреле мирного населения Мариуполя. «Иерусалим — это Украина», — заявляет довольн...
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Я инвалид-колясочник Боярышник
13:28
❗Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года — Эрдоган Уже известно о 912 погибших и 5385 раненых. Эти цифры увеличатся после разбора завалов. В 1939 году землетрясение в Турции унесло жизни...
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Вежливый B_R-A-D-L-E-Y
13:27
ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП Выживших оккупантов добили дронами. Два танка и боевую машину пехоты вместе с экипажами и десантом россиян уничтожили бойцы 59-й отдельной мотопехотной ...
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Эовейн Триада
13:27
Угледар на днях войдёт в состав России. 32 года люди в этом русском городе жили в украинском застенке.
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
NEON_ft
13:27
Посмотрим, что будет через пару лет. Если 50я линейка зеленых будет такая же упоротая как 40я, то второе поколение видюх интел явно станет лучшим вариантом.
Техноблогер рассказал, как Intel собирается отвоевывать рынок дискретных карт
Эовейн Триада
13:27
да никто твои простыни не читает, пиши по паре строчек фейков, тогда ещё может прочитают ))
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Hustww
13:27
Дорогие? Я frostflow x 240 за 2700 взял. Шумные? Вентили/помпа на минимальных оборотах вряд ли могут быть шумными. Ненадежные? Возможно, именно по этому они и стоят так дешево, я вот например свою к...
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
Vorvort
13:26
Ниакая оптимизация не спасёт от недостатка памяти. ultrafx в своей статье четко это показал. 1060 3 Гб выдавал ужасную картинку в динамике.
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем