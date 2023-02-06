Издание «Ведомости» сообщает, что в России удвоилось количество контрольных показателей приёма в вузы на бюджетные места (проще говоря, количество бюджетных мест) по IT-специальностям. Соответствующая информация была обнародована премьер-министром Михаилом Мишустиным во время выступления на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнёрство в новой реальности».
реклама
Премьер-министр убеждён, что в IT-отрасль нужно привлекать компетентных специалистов, а также проводить надлежащую кадровую политику по подготовке профессионалов. Он рассказал о запуске в университетах проекта «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений, а также напомнил о действующих программах дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах.
Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в «столь значимой индустрии» и создаёт для них все условия. Премьер напомнил об уже действующем законе, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощённом порядке. В рамках своего выступления господин Мишустин подтвердил, что российские аналоги ПО способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение.
«Для большинства иностранного софта — около 85% — существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», — рассказал глава кабмина, добавив, что для создания новых программ уже выработана система центров компетенций. В последнюю вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов. Премьер дал понять, что все они объединены общей целью — обеспечить наличие на предприятиях востребованного и удобного программного обеспечения, которое ничуть не уступает иностранному ПО.