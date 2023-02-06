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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские узы удвоят количество бюджетных мест по IT-специальностям уже в текущем году
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Издание «Ведомости» сообщает, что в России удвоилось количество контрольных показателей приёма в вузы на бюджетные места (проще говоря, количество бюджетных мест) по IT-специальностям. Соответствующая информация была обнародована премьер-министром Михаилом Мишустиным во время выступления на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнёрство в новой реальности».

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Премьер-министр убеждён, что в IT-отрасль нужно привлекать компетентных специалистов, а также проводить надлежащую кадровую политику по подготовке профессионалов. Он рассказал о запуске в университетах проекта «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений, а также напомнил о действующих программах дополнительного обучения IT-профессиям на образовательных онлайн-платформах.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов в «столь значимой индустрии» и создаёт для них все условия. Премьер напомнил об уже действующем законе, по которому зарубежные специалисты и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощённом порядке. В рамках своего выступления господин Мишустин подтвердил, что российские аналоги ПО способны практически полностью заменить иностранное программное обеспечение.

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«Для большинства иностранного софта — около 85% — существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», — рассказал глава кабмина, добавив, что для создания новых программ уже выработана система центров компетенций. В последнюю вовлечены разработчики, управленцы и представители деловых кругов. Премьер дал понять, что все они объединены общей целью — обеспечить наличие на предприятиях востребованного и удобного программного обеспечения, которое ничуть не уступает иностранному ПО.

#отечественное по
2
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Сейчас обсуждают

llucul
12:01
https://iz.ru/1465539/2023-02-05/glavkom-vsu-zaluzhnyi-v-ssha-taino-soobshchil-o-potere-257-tysiach-chelovek И есть ещё сведения слиттые Моссадом о 157 000 погибших .
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
alexsrg
12:00
А еще можно поставить супербашню типа Noctua D15, Deepcool Assassin 3, Thermalait Silver Arrow IB-E Extreme и т.п. и не знать подобных проблем вообще.
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
Mostack
12:00
т.е. выкинуть и не настраивать предлагаете? Тоже интересный подход =)
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 2. Доработка охлаждения
grom9000
11:59
Нвидиа с завода испорченные продает. Посмотри видео какой хлам Нвидиа и насколько АМД лучше сделаны. https://www.youtube.com/watch?v=TjjUwoYkX1A
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
Deepness93
11:58
Кокошенков уже свои "новости" на оверы поститься? А как же 44 уничтоженных Himars? При поставленных Украине 16 шт.
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
Амфросий Импифанов
11:58
То есть можно безопасно удваивать это число, а то и утраивать
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Spambomber_32
11:57
Из названия опуса: "...российские узы удвоят..." Взоржал от торопливой пейсанины. Удвой удой, утрой удой! Не то пойдёшь ты на убой!
СМИ: российские узы удвоят количество бюджетных мест по IT-специальностям уже в текущем году
Вежливый B_R-A-D-L-E-Y
11:57
ты почитай дaлбаеб набросы "автора" хотя бы полугодичной давности.
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Вежливый B_R-A-D-L-E-Y
11:56
Недалеко от Москвы взорвался неизвестный беспилотник Российские СМИ пишут о «хлопке». В РФ сообщили о взрыве очередного беспилотника. При этом обстоятельства его уничтожения не уточнили. Инцидент пр...
Главком Залужный отчитался перед американским генералитетом о реальных цифрах потерь в ВСУ
Sergey Ermakoff
11:56
Автор продавал заведомо испорченную карту, так что не путай мягкое с тёплым. Ещё раз говорю, что из 7 карт ни одна не сломалась, какой хлам? А за говнодрова АМД ты тактично слился, уважаемо, конечно....
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