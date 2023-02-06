От 1080p до 4K через апскейлинг.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Кажется, NVIDIA намерена серьёзнейшим образом повлиять с помощью своих технологий апскейлинга на повышение качества потокового онлайн-видео — не без графических ускорителей RTX, разумеется. Компания объявила, что технология RTX Video Super Resolution (VSR) может открыть возможности ИИ-масштабирования видео до формата 4K с помощью браузеров Edge и Chrome.

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На прошедшей неделе вышла ранняя версия браузера Chrome 110.0.5481.77, в которой и была реализована поддержка VSR. Стабильная общедоступная версия должна появиться уже завтра, 7 февраля. Инсайдеры утверждают, что технология уже поддерживается 110-й версией браузера, но для её активации необходимо установить новый браузер. Помимо этого, RTX VSR будет работать только в том случае, если пользователь включит соответствующую настройку через панель управления NVIDIA.

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Демонстрация того, как RTX VSR работает при просмотре видео на YouTube, уже есть на официальном канале NVIDIA. Инсайдеры утверждают, что на данный момент технология работает на видеокартах GeForce RTX 30 и RTX 40. Для карточек серии RTX 20 поддержка тоже заявлена, но появится она только после того, как производитель выпустит нужный драйвер.