Есть даже данные по его структуре и начальному наполнению.

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

«Лаборатория Касперского» объявила о создании корпоративного каталога приложений для отдельно разрабатываемой компанией операционной системы. Соответствующую информацию обнародовало издание RSpectr со ссылкой на слова главы департамента платформенных решений на базе KasperskyOS Дмитрия Лукияна. Стало также известно, что данный проект будет разделён на три специальных блока.

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В первом блоке, который позиционируется как портал разработчиков, будет содержаться вся информация о том, что такое KasperskyOS и для кого она предназначена. Там же разместят данные о принципах работы проприетарного программного обеспечения и основных инструментах для его создания. Эти самые инструменты в первом блоке и будут там размещены, включая SDK. Как несложно догадаться, создаваемое с их помощью программное обеспечение станет работать только на KasperskyOS.

Второй блок — это портал для клиентов, на котором можно будет ознакомиться с уже созданными приложениями. Наконец, третий блок — инструмент, который позволит управлять жизненным циклом программы с помощью интеграции с масштабируемой централизованной системой управления устройствами Kaspersky Security Center.

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Сам каталог, по словам Дмитрия Лукияна, начали разрабатывать ещё в середине 2021 года, инвестиции уже достигли $1,5 млн. Свои деньги туда вложили «МойОфис», Апротех и «Инфотекс». Первым продуктом, который будет подключён к каталогу и Kaspersky Security Center, станет шлюз Kaspersky IoT Security Gateway 1000 для промышленного Интернета вещей. Следом должны выйти все программные решения «Лаборатории Касперского» в области обеспечения безопасности.